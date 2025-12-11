SJAJNA VEST ZA PENZIONERE! Rast primanja starijih građana se nastavlja, a ovo je država najavila za 2027. godinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri uvećane iznose dobiti pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara. Kako je istakao, isplata će biti završena pre Badnjeg dana

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

Od 1. decembra penzije u Srbiji povećane su za 12,2 odsto, pa prosečan korisnik sada prima oko 485 evra. Za poređenje, 2012. godine prosečna penzija bila je tek 204 evra. Prema aktuelnim projekcijama, do 2027. ova primanja trebalo bi da porastu na približno 650 evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri uvećane iznose dobiti pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara. Kako je istakao, isplata će biti završena pre Badnjeg dana.

Vučić je naglasio da su tvrdnje sa društvenih mreža o navodnom manjku novca u budžetu netačne i da je država potpuno obezbedila sredstva za isplatu. Podsetio je i da država, kako kaže, nikada nije izneverila obećanja prema penzionerima, pa ni tokom teških mera 2014. godine.

Rast penzija u Srbiji prosečna penzija u ovoj godini iznosi oko 437 evra,

prosečna penzija u 2026. godini biće oko 488 evra,

cilj Vlade Srbije je da prosečna penzija do kraja 2027. godine bude 650 evra.

plate u javnom sektoru od 1. januara 2026. rastu 5,1%,

minimalna zarada biće uvećana 10,1%, čime prelazi 550 evra.

Ministar finansija Siniša Mali ukazao je da je još jedno obećanje ispunjeno time što se uvećanje isplaćuje mesec dana ranije, već od decembra, a ne od januara.

Rast penzija u prethodnim godinama odvijao se postepeno, nakon ukidanja Zakona o privremenom načinu isplate penzija u oktobru 2018. godine i završetka fiskalne konsolidacije. Penzije su rasle 5,9 odsto u 2018, zatim 4,1 odsto 2019. godine. Od januara 2020. uvećanje je iznosilo 5,4 procenta, a od januara 2021. još 5,9 odsto. Slede rast od 5,5 procenata u januaru 2022, zatim dodatnih 9 odsto od novembra iste godine. Od januara 2023. penzije su porasle za 12,1 odsto, zatim 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 procenata od januara 2024. Poslednja korekcija iznosila je 10,9 odsto i primenjuje se od 1. decembra 2024.

U poslednje tri godine zabeležen je snažan rast kupovne moći penzionera, realno iznad inflacije. Tako je realno povećanje 2023. godine iznosilo 8,7 odsto, 2024. čak 15,1 odsto, dok je od januara do oktobra ove godine realan rast bio 6,4 procenta.

Kada se sagledaju sve korekcije od 2018. do 2026. godine, procenjuje se da će realan rast penzija dostići 54,3 odsto, dok se nominalni rast procenjuje na 139,4 procenta, što znači da penzije rastu i u stvarnoj vrednosti, a ne samo brojčano.