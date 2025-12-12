BEOGRADSKA BERZA U PLUSU: Promet preko 175 miliona dinara

NA BEOGRADSKOJ berzi danas je ostvaren promet od 175.342.142 dinara, uz rast indeksa i bez današnjih gubitnika, pokazuje berzanski izveštaj.

Indeks Beleks15 porastao je za 0,10 odsto, dok je Belexline skočio za 0,05 odsto.

Među dobitnicima se izdvojilo „Dunav osiguranje“ iz Beograda, čije su akcije skočile za 0,52 odsto i na kraju trgovanja vredile 1.744 dinara. Posebno zapažen rast na Beogradskoj berzi zabeležila je i kompanija Mladost iz Požege sa rastom vrednosti akcija od 16,67 odsto, uz cenu na zatvaranju od 14 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama „Dunav osiguranja“, sa prometom od 5.354.312 dinara, dok su akcije Aerodroma Nikola Tesla zabeležile promet od 972.900 dinara, prenosi Tanjug.

Današnje trgovanje potvrđuje stabilan trend na tržištu, uz rast vrednosti većine akcija i odsustvo gubitnika.

(BizPortal)

