PREDSEDNIK SE VOZIO PREVOZOM, PROŠETAO STROGIM CENTROM Brnabićeva - Uradio je sve što su rekli da neće smeti da uradi! (VIDEO)

В.Н.

12. 12. 2025. u 18:00

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je na društvenoj mreži "X" objavila video-snimak kojim dokumentuje dan predsednika Vučića u Nišu, objavivši da se on blokadera nije uplašio ali da su oni, očekivano, lagali.

Foto: Printscreen/Informer

"Danas u Nišu, predsednik @avucic išao do pekare, vozio se gradskim prevozom, razgovarao sa građanima, obilazio fabrike, jeo burek, prošetao se strogim centrom grada. Uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi. I na svim mestima ga ljudi dočekali sa oduševljenjem. On se blokadera, očekivano, nije uplašio, a oni, očekivano, ponovo lagali. Toliko o tome", navela je Brnabićeva na svom Iks profilu. 

