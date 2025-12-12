PREDSEDNIK SE VOZIO PREVOZOM, PROŠETAO STROGIM CENTROM Brnabićeva - Uradio je sve što su rekli da neće smeti da uradi! (VIDEO)
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je na društvenoj mreži "X" objavila video-snimak kojim dokumentuje dan predsednika Vučića u Nišu, objavivši da se on blokadera nije uplašio ali da su oni, očekivano, lagali.
"Danas u Nišu, predsednik @avucic išao do pekare, vozio se gradskim prevozom, razgovarao sa građanima, obilazio fabrike, jeo burek, prošetao se strogim centrom grada. Uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi. I na svim mestima ga ljudi dočekali sa oduševljenjem. On se blokadera, očekivano, nije uplašio, a oni, očekivano, ponovo lagali. Toliko o tome", navela je Brnabićeva na svom Iks profilu.
Preporučujemo
SRBE PROTERUJE IMIGRANTE PRIMA: Kurti primio prvu grupu ilegalnih imegranta na Kosmet
12. 12. 2025. u 23:22
EKSPO STIGAO I U CENTAR NjUJORKA Mali: Beograd spreman da dočeka ceo svet (VIDEO)
12. 12. 2025. u 18:10
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (4)