VUČIĆ SE PROŠETAO KROZ NIŠ: Zadovoljstvo je videti koliko je grad napredovao - Vidimo se uskoro ponovo! (VIDEO)

В.Н.

12. 12. 2025. u 18:08

PREDSEDNIK Srbije Aleksndar Vučić večeras se, kako je i obećao, prošetao ulicama Niša.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

"Prošetali smo večeras ulicama Niša. Hladno jeste, zima se oseća, ali zadovoljstvo je videti koliko je grad napredovao. Niš na Nišavi daje nove ideje i dodatni motiv da nastavimo da radimo još više za ovaj predivan grad. Vidimo se uskoro ponovo", navedeno je u opisu snimka na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

Prilikom šetnje Vučić je sa gradonačelnikom Niša porazgovarao o rekonstrukciji mostova u ovom gradu i o tome kako će se ovo finansirati. 

Pogledajte snimak: 

