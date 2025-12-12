VUČIĆ SE PROŠETAO KROZ NIŠ: Zadovoljstvo je videti koliko je grad napredovao - Vidimo se uskoro ponovo! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksndar Vučić večeras se, kako je i obećao, prošetao ulicama Niša.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

"Prošetali smo večeras ulicama Niša. Hladno jeste, zima se oseća, ali zadovoljstvo je videti koliko je grad napredovao. Niš na Nišavi daje nove ideje i dodatni motiv da nastavimo da radimo još više za ovaj predivan grad. Vidimo se uskoro ponovo", navedeno je u opisu snimka na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

Prilikom šetnje Vučić je sa gradonačelnikom Niša porazgovarao o rekonstrukciji mostova u ovom gradu i o tome kako će se ovo finansirati.

Pogledajte snimak: