HRVATI U ŠOKU! Evo šta su poručili nakon šamara od Crvene zvezde usred Zagreba

12. 12. 2025. u 09:02

SENZACIJA u prestonici Hrvatske!

FOTO: Profimedia

Odbojkaši Crvene zvezde napravili su ogromno iznenađenje u Kupu izazivača, pošto su sinoć u prvoj utakmici šesnaestine finala u Zagrebu uspeli da u pet setova savladaju ekipu HAOK Mladosti i tako se približe prolasku dalje - 3:2 (15:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11).

Odlično su igrali odbojkaši Zvezde protiv favorizovanog rivala i može se reći da su na kraju apsolutno zasluženo stigli do trijumfa u Hrvatskoj, što je komšijama i te kako teško palo. 

Nadali su se sigurnom trijumfu, što govore reči i odbojkaša Mladosti: 

- Možda neka prevelika želja s naše strane, “burnout” reklo bi se, koštala nas je previše u ovoj utakmici - komentarisao je igrač Mladosti Teo Mičetić.

- Ipak, svaka čast i Zvezdi, koja se podigla posle tog prvog seta i pokazala u nastavku utakmice dobru igru. Nisu nas ni sa čim posebno iznenadili, ni servisom, ni napadom, ali...

FOTO: OSS

 

Hrvati pišu da rezultat 3:2 i nije toliko loš s obzirom da po njihovom mišljenju Mladost ima mnogo jaču ekipu od Crvene zvezde.

- Apsolutno. Revanš u Beogradu igramo tek u januaru i tamo, bez obzira na ishod ove utakmice, svakako idemo po prolaz, ništa nas drugo ne zanima. Imamo vremena da se maskimalno spremimo- zaključio je Mičetić za "Sportske novosti".

Podsećanja radi, Zvezda je sada obezbedila sebi da bilo kojom pobedom ide dalje, a da ako izgubi sa 2:3 u Beogradu igra zlatni set za prolazak dalje protiv Mladosti. U slučaju da Zagrepčani u srpskoj prestonici dobiju sa 3:0 ili 3:1, oni će proći u osminu finala.

Revanš će se igrati 6. januara u Beogradu.

