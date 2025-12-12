HRVATI U ŠOKU! Evo šta su poručili nakon šamara od Crvene zvezde usred Zagreba
SENZACIJA u prestonici Hrvatske!
Odbojkaši Crvene zvezde napravili su ogromno iznenađenje u Kupu izazivača, pošto su sinoć u prvoj utakmici šesnaestine finala u Zagrebu uspeli da u pet setova savladaju ekipu HAOK Mladosti i tako se približe prolasku dalje - 3:2 (15:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11).
Odlično su igrali odbojkaši Zvezde protiv favorizovanog rivala i može se reći da su na kraju apsolutno zasluženo stigli do trijumfa u Hrvatskoj, što je komšijama i te kako teško palo.
Nadali su se sigurnom trijumfu, što govore reči i odbojkaša Mladosti:
- Možda neka prevelika želja s naše strane, “burnout” reklo bi se, koštala nas je previše u ovoj utakmici - komentarisao je igrač Mladosti Teo Mičetić.
- Ipak, svaka čast i Zvezdi, koja se podigla posle tog prvog seta i pokazala u nastavku utakmice dobru igru. Nisu nas ni sa čim posebno iznenadili, ni servisom, ni napadom, ali...
Hrvati pišu da rezultat 3:2 i nije toliko loš s obzirom da po njihovom mišljenju Mladost ima mnogo jaču ekipu od Crvene zvezde.
- Apsolutno. Revanš u Beogradu igramo tek u januaru i tamo, bez obzira na ishod ove utakmice, svakako idemo po prolaz, ništa nas drugo ne zanima. Imamo vremena da se maskimalno spremimo- zaključio je Mičetić za "Sportske novosti".
Podsećanja radi, Zvezda je sada obezbedila sebi da bilo kojom pobedom ide dalje, a da ako izgubi sa 2:3 u Beogradu igra zlatni set za prolazak dalje protiv Mladosti. U slučaju da Zagrepčani u srpskoj prestonici dobiju sa 3:0 ili 3:1, oni će proći u osminu finala.
Revanš će se igrati 6. januara u Beogradu.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
GORI BEOGRAD! Spektakl u prestonici Srbije, Partizan - Crvena zvezda, prvi čin
12. 12. 2025. u 09:39
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! UEFA debelo nagradila Crvenu zvezdu, ali i ne samo to
12. 12. 2025. u 08:38
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)