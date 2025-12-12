PRIKUPLJENO 59 JEDINICA: Uspešna akcija DDK u vrnjačkom selu Gračac

U akciji dobrovoljnog davalaštva krvi sprovedenoj u selu Gračac nadomak Vrnjačke Banje, ukupno je prikupljeno 59 jedinica ove dragocene tečnosti.

G.Šljivić

Meštani ovog, kao i okolnih sela, tako su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu, a akcija je sprovedena u organizaciji lokalnog odbora Crvenog krsta i Službe za transfuziju krvi UKC Kragujevac.

Sledeća akcija dobrovoljnog davalaštva krvi vrnjačkog Crvenok krsta zakazana je za 25. decembar u prostorijama OŠ „Bane Milenković“ u Novovom Selu.