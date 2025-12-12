VRAĆA VRAĆA DETE KLUBA: LJubimac navijača ponovo na Marakani?
CRVENA zvezda je tokom leta angažovala trojicu štopera. U klub su stigli Miloš Veljković, Rodrigao i Frenklin Tebo Učena, ali crveno-beli bi u drugi deo sezone mogli da uđu jači za još jednog centralnog defanzivca.
Kako prenosi "Mozzartsport", šampion Srbije će u zimskom prelaznom roku pokušati da vrati dete kluba, Strahinju Erakovića.
Popularni "Čupa" je u leto 2023. godine u transferu vrednom 8.000.000 evra pojačao Zenit. On je bio standardan u timu iz Sankt Peterburga, no ove sezone mu je trener Sergej Semak redukovao minutažu.
Zvezda tu vidi šansu da vrati ovog 24-godišnjaka koji bi predstavljao veliko pojačanje za poslednju liniju.
Problem bi mogao da bude taj što bi crveno-beli morali ruskom velikanu da plate obeštećenje, pošto reprezentativac Srbije ima ugovor sa Zenitom do juna 2027. godine.
Ipak, klubovi imaju dobru poslovnu saradnju i to bi čelnici ekipe iz Ljutice Bogdana mogli da iskoriste tokom pregovora i obezbede važno pojačanje da prolećni deo sezone.
Eraković je ove sezone u tamošnjoj Premijer ligi odigrao 12 utakmica i nije uspeo da upiše ni gol, ni asistenciju.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Ovo što je doživeo Nikola Jokić je nečuveno
12. 12. 2025. u 13:43
KAKAV OBRT! Stranac ipak ostaje u Zvezdi, propao mu gotov transfer
12. 12. 2025. u 13:34
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
HRVAT NAPRAVIO HAOS U ŠPANIJI: Odbio da brani, a razlog za to je neverovatan
12. 12. 2025. u 15:13
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)