VRAĆA VRAĆA DETE KLUBA: LJubimac navijača ponovo na Marakani?

CRVENA zvezda je tokom leta angažovala trojicu štopera. U klub su stigli Miloš Veljković, Rodrigao i Frenklin Tebo Učena, ali crveno-beli bi u drugi deo sezone mogli da uđu jači za još jednog centralnog defanzivca.

Kako prenosi "Mozzartsport", šampion Srbije će u zimskom prelaznom roku pokušati da vrati dete kluba, Strahinju Erakovića.

Popularni "Čupa" je u leto 2023. godine u transferu vrednom 8.000.000 evra pojačao Zenit. On je bio standardan u timu iz Sankt Peterburga, no ove sezone mu je trener Sergej Semak redukovao minutažu.

Zvezda tu vidi šansu da vrati ovog 24-godišnjaka koji bi predstavljao veliko pojačanje za poslednju liniju.

Problem bi mogao da bude taj što bi crveno-beli morali ruskom velikanu da plate obeštećenje, pošto reprezentativac Srbije ima ugovor sa Zenitom do juna 2027. godine.

Ipak, klubovi imaju dobru poslovnu saradnju i to bi čelnici ekipe iz Ljutice Bogdana mogli da iskoriste tokom pregovora i obezbede važno pojačanje da prolećni deo sezone.

Eraković je ove sezone u tamošnjoj Premijer ligi odigrao 12 utakmica i nije uspeo da upiše ni gol, ni asistenciju.

