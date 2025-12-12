ZVEZDAŠI "ZAPALILI" BEOGRAD: "Delije" ovu pesmu zapevale pred ulazak u Arenu (VIDEO)
PRVI večiti košarkaški derbi igra se u 15. kolu Evrolige, domaćin je Partizan, a navijači Zvezde pred meč imali su feštu.
Oko dva sata pre početka susreta, neposredno u blizini Beogradske arene, navijači Zvezde su u grupi krenuli ka dvorani.
Njih oko hiljadu zaputilo se ka Areni.
Paljeni su vatrometi i pirotehnička sredstva, a zapevala se i pesma.
- Neka svako večeras zna, da je Zvezdina pobeda... - pevale su izmeđuostalog "delije".
