Košarka

ZVEZDAŠI "ZAPALILI" BEOGRAD: "Delije" ovu pesmu zapevale pred ulazak u Arenu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 12. 2025. u 19:20

PRVI večiti košarkaški derbi igra se u 15. kolu Evrolige, domaćin je Partizan, a navijači Zvezde pred meč imali su feštu.

ЗВЕЗДАШИ ЗАПАЛИЛИ БЕОГРАД: Делије ову песму запевале пред улазак у Арену (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Sport klub/Iks

Oko dva sata pre početka susreta, neposredno u blizini Beogradske arene, navijači Zvezde su u grupi krenuli ka dvorani. 

Njih oko hiljadu zaputilo se ka Areni. 

Paljeni su vatrometi i pirotehnička sredstva, a zapevala se i pesma. 

- Neka svako večeras zna, da je Zvezdina pobeda... - pevale su izmeđuostalog "delije". 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?