ZVER SA ISTOKA HRLI KA SRBIJI! Ovo je tačan datum kad nam stiže sneg

METEOROLOG Ivan Ristić otkrio je kakva nas zima očekuje.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Nakon nedelja nagađanja i oprečnih modela, najnovije prognoze meteorologa Ivana Ristića donose znatno optimističniju sliku kada je reč o decembarskom vremenu.

Prema njegovoj analizi ključnih meteoroloških parametara, šanse za belu Novu godinu sada su veće nego ikada. Ristić navodi da nas u završnici godine čeka ozbiljan preokret:

Prva dekada decembra biće, kako kaže, u znaku povratka na jesenji režim. Polarni vrtlog u stratosferi okreće svoju „dolinicu“ ka Severnoj Americi, gde će usloviti hladnoću, dok će Evropu početkom meseca zahvatiti jačanje zapadnih vetrova i doneti otopljenje. Jutra će biti hladna, od 0 do 5 stepeni, uz mraz i maglu – a pravi prelazak u zimu očekuje se oko 24. decembra.

Kraj prve i početak druge dekade – vreme prelaza

Ulaskom u drugu dekadu meseca očekuje se postepen pad temperatura i povremene padavine, pre svega kiše, mada sneg nije isključen.

Biće to faza prelaza iz blage u poznu jesen, uz dnevne temperature između 5 i 10 stepeni i jutarnje oko nule. Nebo će biti sve zatvorenije, a takvi uslovi trebalo bi da potraju do oko 20. decembra.

Tada počinje zahlađenje koje donosi prodor ledenog vazduha iz Rusije, Sibira i Arktika. Taj talas stiže preko srednje Evrope, spušta se ka Balkanu i donosi osetan pad temperature i ledene dane.

Evropski meteorolozi ovu pojavu nazivaju „Beast from the East“, odnosno „zver sa istoka“, a prema Ristiću, njen jači udar očekuje se u trećoj dekadi decembra.

Sneg, led i bela Nova godina?

Kišu će tada zameniti sneg, a temperature će strmoglavo padati. Ristić najavljuje da su „ledenih dana“ velike šanse, a oko 25. decembra očekuju se maksimalne temperature od -2 do 3 stepena, uz jutarnje od -7 do -2.

Sneg bi trebalo da prekrije i niže predele, povećavajući verovatnoću da Srbija dočeka Novu godinu pod belim pokrivačem i pahuljama širom zemlje.

Na kraju, Ristić poručuje da ćemo decembar završiti u pravoj, kalendarski čistoj – zimi.

(Kurir)