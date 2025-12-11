NIKO NEĆE IMATI SNAGE DA NAPADNE SRBIJU! Vučić: Imaćemo važan sastanak u vezi vojske
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će uskoro imati važan sastanak u vezi vojske i poručio da građani mogu biti mirni i spokojni, jer niko neće imati snage da napadne Srbiju.
- Neće Srbiju niko imati snage da napadne, jer mi kupujemo još, radimo ubrzano, nabavljamo i ćutimo. A onda ćemo da ih iznenadimo opet. Ne mora da bude parada, ali ćemo samo da iznenadimo ljude", rekao je Vučić za TV Prva. Kada je reč o vojsci, kako je naveo, ozbiljno se poslom u Srbiji bave. "Ljudi ne treba da brinu. Suviše je Srbija tvrd orah, mi kao što vidite sve poštujemo, svi su jaki, izuzetno snažni, strahovito snažni. Mi nismo, ali smo dovoljno snažni da odvratimo svakoga - kazao je Vučić.
