BRZE POSNE POGAČICE: Osvajaju na prvi zalogaj!
U VREME posta stiže jednostavan, ukusan i mirisan recept koji će obradovati sva nestrpljiva nepca. Ove pogačice, hrskave spolja a mekane iznutra, pripremaju se za tren – bez kvasca, bez čekanja, samo sa mnogo ukusa.
Sastojci
- 300 gr brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 3 kašike ajvara
- 100 ml kisele vode
- 110 ml ulja
- semenke suncokreta
Priprema:
Pomešati sve sastojke i umesiti testo. Odmah praviti male pogačice, uvaljati ih u semenke i poređati u pleh obložen pek-papirom. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C, oko 20 minuta.
Uživajte!
