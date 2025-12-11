Peciva i pite

BRZE POSNE POGAČICE: Osvajaju na prvi zalogaj!

Milena Tomasevic

11. 12. 2025. u 07:00

U VREME posta stiže jednostavan, ukusan i mirisan recept koji će obradovati sva nestrpljiva nepca. Ove pogačice, hrskave spolja a mekane iznutra, pripremaju se za tren – bez kvasca, bez čekanja, samo sa mnogo ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 3 kašike ajvara
  • 100 ml kisele vode
  • 110 ml ulja
  • semenke suncokreta

Priprema:

Pomešati sve sastojke i umesiti testo. Odmah praviti male pogačice, uvaljati ih u semenke i poređati u pleh obložen pek-papirom. Peći u zagrejanoj rerni na 200°C, oko 20 minuta.

Uživajte!

