PIJAČNI PRODAVCI ODAHNULI: Fiskalizacija odložena još godinu dana
ODLAGANjE fiskalizacije samo je jedna, i to za prodavce, dobra strana medalje, ali radnici na pijacama imaju i mnogo drugih problema, navode u Udruženju „Opstanak”.
Proces fiskalizacije na pijačnim tezgama neće biti realizovan ni u toku sledeće godine, a to znači da će pijačni prodavci i dalje raditi bez fiskalnih kasa na svojim tezgama i sličnim objektima, odnosno neće imati obavezu evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Odložena primena omogućena je izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko fiskalne kase.
Tu uredbu je donela vlada, tako da je rok ponovo pomeren, ovog puta sa 31. decembra 2025. na 31. decembar 2026.
Podsetimo, prvobitno Zakon o fiskalizaciji predviđao je da registrovani poljoprivredni proizvođači koji prodaju svoje proizvode nisu obveznici fiskalizacije, dok su fiskalne kase obavezne za sve one preduzetnike koji na pijacama prodaju različite vrste robe široke potrošnje, prehrambene proizvode drugih proizvođača ili voće i povrće iz uvoza.
Ipak, zbog protesta i negodovanja pijačnih prodavaca, ali i analiza koje su rađene, ova obaveza je od 2022. do danas više puta odlagana.
