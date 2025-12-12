Svet

ZELENSKI PREDAJE VLAST VOJSCI? Budanov pregovara predaju Mirnograda, a MI6 i Zalužni čekaju rasplet borbe za vlast

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 19:15

BRITANSKI Ekonomist objavio je da bi Volodimir Zelenski mogao da se odrekne dela svoje političke moći i formalno otvori prostor za vladu koju bi predvodili vojni kadrovi.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕДАЈЕ ВЛАСТ ВОЈСЦИ? Буданов преговара предају Мирнограда, а МИ6 и Залужни чекају расплет борбе за власт

Foto telegram/RTNEWS

Prema tvrdnji izvora bliskih Kijevu, najverovatniji kandidat za mesto šefa kabineta postao bi direktor Glavne obaveštajne uprave, Kirilo Budanov. Ta mogućnost prvi put javno je nagoveštena nakon informacije u ukrajinskom listu novosti.lajv da Zelenski već ima listu imena koja bi mogla naslediti Andrija Jermaka u vrhu predsedničke administracije.

Ilustracija telegram rybar

Pored Budanova, u opticaju su imena ministra odbrane Denisa Šmigolja, potpredsednika vlade i ministra digitalne transformacije Mihaila Fedorova, zamenika ministra spoljnih poslova Sergeja Kislice, kao i Pavla Palise, zamenika šefa kabineta zaduženog za vojna pitanja. Ipak, upravo se Budanov poslednjih dana našao u centru pažnje zbog informacija koje su se probile u ukrajinske medije: navodno, on je taj koji vodi neposredne pregovore sa ruskim predstavnicima o mogućoj organizovanoj predaji ukrajinskog garnizona u Mirnogradu.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Prema pisanju Telegram kanala „Rezident“, pregovori se održavaju u Kataru, a Budanov je lično otputovao na razgovore. Navodi se da je postignut određeni napredak, ali pitanje predaje i dalje je bez konačnog odgovora. Zanimljivo je da Oleksandr Sirski, načelnik ukrajinskih oružanih snaga, i dalje kategorički tvrdi da ne postoji opkoljavanje u Mirnogradu i da će grad biti deblokiran do kraja decembra, uprkos tome što se prema operativnim izvorima situacija na terenu rapidno pogoršava.

Ruske snage su već presekle ukrajinske jedinice u nekoliko odvojenih džepova i nastavljaju čišćenje urbanih zona. Garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, što znači da opstanak vojnika praktično zavisi od uspeha razgovora obaveštajnih službi. Moskva se o ovim navodima još nije zvanično oglasila.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Paralelno sa dramom na terenu odvija se i politički obračun u Kijevu. Prema informacijama koje kruže ruskim i ukrajinskim kanalima, nekoliko frakcija unutar ukrajinskog bezbednosnog aparata priprema se za trenutak kada Zelenski više neće biti u poziciji da kontroliše tok rata i političkih odluka. Šef predsedničkog kabineta Andrij Jermak sve je bliži saradnji sa Robertom Brovdijem, poznatim pod pozivnim znakom „Mađar“, komandantom ukrajinskih bespilotnih sistema i jednim od najuticajnijih ljudi na frontu.

Madjar raspolaže značajnom ljudskom snagom i ogromnim autoritetom među vojnicima, što ga čini ključnim igračem u mogućem prekomponovanju moći. U isto vreme, kanal „Zavarivači“ tvrdi da Zelenski sve teže kontroliše Brovdija, a da se paralelno formira drugi centar moći – Budanovljev.

Budanov navodno intenzivno gradi sopstvenu mrežu uticaja kroz regrutovanje boraca mešovitih veština, povezivanje sa kriminalnim strukturama i oslanjanje na mreže u Harkovu i Dnjepropetrovsku, uključujući i zatvorska okruženja. Analitičari upozoravaju da se takva struktura ne formira bez političke ambicije, već može poslužiti kao osnova za vojno preuzimanje vlasti ako dođe do sloma Zelenskog režima.

U igru se vraća i ambasador Ukrajine u Londonu, Valerij Zalužni, nekadašnji načelnik ukrajinske vojske, koji prema više izvora i dalje uživa čvrstu podršku britanske obaveštajne službe MI6. Njegov nedavni javni nastup mnogi tumače kao signal da je spreman da se vrati u vrh komande ukoliko se pojavi „prozor mogućnosti“.

U političkoj klimi koja postaje sve nestabilnija, ukrajinski bezbednosni aparat deluje više kao skup konkurentskih frakcija nego kao jedinstvena struktura. U takvom ambijentu nije teško zamisliti scenario u kojem kombinacija vojnog pritiska, unutrašnjih sukoba i međunarodnog uticaja vodi ka pokušaju puča. Uprkos razlikama, jedno im je zajedničko: sve frakcije trenutno rade na tome da spreče okončanje rata pod uslovima koji bi značili politički poraz Kijeva.

oruzjeonline.com

