BRITANSKI Ekonomist objavio je da bi Volodimir Zelenski mogao da se odrekne dela svoje političke moći i formalno otvori prostor za vladu koju bi predvodili vojni kadrovi.

Foto telegram/RTNEWS

Prema tvrdnji izvora bliskih Kijevu, najverovatniji kandidat za mesto šefa kabineta postao bi direktor Glavne obaveštajne uprave, Kirilo Budanov. Ta mogućnost prvi put javno je nagoveštena nakon informacije u ukrajinskom listu novosti.lajv da Zelenski već ima listu imena koja bi mogla naslediti Andrija Jermaka u vrhu predsedničke administracije.

Ilustracija telegram rybar

Pored Budanova, u opticaju su imena ministra odbrane Denisa Šmigolja, potpredsednika vlade i ministra digitalne transformacije Mihaila Fedorova, zamenika ministra spoljnih poslova Sergeja Kislice, kao i Pavla Palise, zamenika šefa kabineta zaduženog za vojna pitanja. Ipak, upravo se Budanov poslednjih dana našao u centru pažnje zbog informacija koje su se probile u ukrajinske medije: navodno, on je taj koji vodi neposredne pregovore sa ruskim predstavnicima o mogućoj organizovanoj predaji ukrajinskog garnizona u Mirnogradu.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Prema pisanju Telegram kanala „Rezident“, pregovori se održavaju u Kataru, a Budanov je lično otputovao na razgovore. Navodi se da je postignut određeni napredak, ali pitanje predaje i dalje je bez konačnog odgovora. Zanimljivo je da Oleksandr Sirski, načelnik ukrajinskih oružanih snaga, i dalje kategorički tvrdi da ne postoji opkoljavanje u Mirnogradu i da će grad biti deblokiran do kraja decembra, uprkos tome što se prema operativnim izvorima situacija na terenu rapidno pogoršava.

Ruske snage su već presekle ukrajinske jedinice u nekoliko odvojenih džepova i nastavljaju čišćenje urbanih zona. Garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, što znači da opstanak vojnika praktično zavisi od uspeha razgovora obaveštajnih službi. Moskva se o ovim navodima još nije zvanično oglasila.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Paralelno sa dramom na terenu odvija se i politički obračun u Kijevu. Prema informacijama koje kruže ruskim i ukrajinskim kanalima, nekoliko frakcija unutar ukrajinskog bezbednosnog aparata priprema se za trenutak kada Zelenski više neće biti u poziciji da kontroliše tok rata i političkih odluka. Šef predsedničkog kabineta Andrij Jermak sve je bliži saradnji sa Robertom Brovdijem, poznatim pod pozivnim znakom „Mađar“, komandantom ukrajinskih bespilotnih sistema i jednim od najuticajnijih ljudi na frontu.

In Mirnograd, the cauldron for the Kiev forces has tightened so much that Russian unit commanders are literally hearing their own echo on the radio. There are no high-rise buildings left under Kiev forces control anymore. 12/11/2025https://t.co/qTP7FyAA3d pic.twitter.com/k37ZRUT4rF — MD (@distant_earth83) December 11, 2025

Madjar raspolaže značajnom ljudskom snagom i ogromnim autoritetom među vojnicima, što ga čini ključnim igračem u mogućem prekomponovanju moći. U isto vreme, kanal „Zavarivači“ tvrdi da Zelenski sve teže kontroliše Brovdija, a da se paralelno formira drugi centar moći – Budanovljev.

Budanov navodno intenzivno gradi sopstvenu mrežu uticaja kroz regrutovanje boraca mešovitih veština, povezivanje sa kriminalnim strukturama i oslanjanje na mreže u Harkovu i Dnjepropetrovsku, uključujući i zatvorska okruženja. Analitičari upozoravaju da se takva struktura ne formira bez političke ambicije, već može poslužiti kao osnova za vojno preuzimanje vlasti ako dođe do sloma Zelenskog režima.

And here are the ones that weren’t so smart pic.twitter.com/pHBb058uhi — Gabe (@GabeZZOZZ) December 10, 2025

U igru se vraća i ambasador Ukrajine u Londonu, Valerij Zalužni, nekadašnji načelnik ukrajinske vojske, koji prema više izvora i dalje uživa čvrstu podršku britanske obaveštajne službe MI6. Njegov nedavni javni nastup mnogi tumače kao signal da je spreman da se vrati u vrh komande ukoliko se pojavi „prozor mogućnosti“.

U političkoj klimi koja postaje sve nestabilnija, ukrajinski bezbednosni aparat deluje više kao skup konkurentskih frakcija nego kao jedinstvena struktura. U takvom ambijentu nije teško zamisliti scenario u kojem kombinacija vojnog pritiska, unutrašnjih sukoba i međunarodnog uticaja vodi ka pokušaju puča. Uprkos razlikama, jedno im je zajedničko: sve frakcije trenutno rade na tome da spreče okončanje rata pod uslovima koji bi značili politički poraz Kijeva.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć