EKSPO STIGAO I U CENTAR NJUJORKA Mali: Beograd spreman da dočeka ceo svet (VIDEO)

В. Н.

12. 12. 2025. u 18:10

MINISTAR finansija, Siniša Mali, pohvalio se na društvenim mrežama sa novim uspehom Ekspo-a.

Foto Instagram mali_sinisa

On je na svom nalogu na Instagramu napisao: 

Naš EXPO, Expo Belgrade 2027 stigao je do Tajms skvera u Njujorku! Beograd će biti spreman da dočeka ceo svet te 2027. godine!

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

