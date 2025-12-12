KO SE OVOME NADAO!? Crvena zvezda može i u TOP 8, a evo i kako

Nije Crvena zvezda pobedom u Austriji nad tamošnjim prvakom Šturmom otvorila vrata nokaut faze, već i dobila šansu da se direktno plasira u osminu finala Lige Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Da bi to uradila mora da slavi u Malmeu i nad Seltom, koja se ipak pokazala da nije nepremostiva prepreka. Tim iz Galicije je pao na svom Balaidosu posle preokreta od Bolonje 2:1.

Podsećanja radi, šampion Srbije je 2025. godinu u Ligi Evrope završio na sedamnaestoj poziciji, a pored deset osvojenih bodova, ima i gol-razliku 5:5. Crveno-beli su odigrali okršaje sa najmanjim brojem pogodaka u drugom UEFA takmičenju po snazi.

Od klubova koji imaju isti broj bodova, Zvezda je najslabije rangirana, što u ovom trenutku i nije toliko bitno, pošto razlika nije velika. Viktorija Plzenj, Panatinaikos i Genk imaju po 10 takođe i zauzimaju mesta od 14. do 16.

Standings provided by Sofascore

Klub iz Ljutice Bogdana je tri boda daleko od direktnog ulaska u osminu finala, tj. osmog mesta, a zanimljivo je da su prva dva tima iznad crte portugalski dželati, Braga i Porto na sedmom i osmom mestu sa po 13 bodova. Iznad Zvezde su, do zone plej-ofa i Štutgart i Roma na deveto i deseto poziciji sa po 12 bodova, te Notingem Forest, Fenerbahče i Bolonja od 11. do 13. mesta sa po 11.

Dodatno, Zvezda beži tri boda prvom timu ispod crte, što je posle novog poraza Dinamo Zagreb, iako je učinak od sedam bodova imao i posle tri kola! Od svih ostalih ekipa ispod crte, ekipa Vladana Milojevića ima četiri ili više bodova viška, što znači da je plej-of nadohvat ruke!

Zvezda 22. i 29. januara igra utakmice Malmea u gostima i Selte kod kuće u sedmom i poslednjem osmom kolu Lige Evrope. Jedan bod bi skoro sigurno ekipu ostavio iznad crte, a sa tri bi Zvezda bila sigurna. Dok bi sa šest šampion Srbije lako mogao i u TOP 8...