"NEĆU MOĆI DA..." Radomir Koković imao šta da poruči pred duel Železničar - IMT
Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred utakmicu sa IMT u 19. kolu Super lige Srbije, koja se u subotu od 18 sati igra na stadionu SRC Mladost u Pančevu.
– Utakmica protiv IMT-a sutra je naša poslednja utakmica kod kuće u ovom delu sezone. Potrudićemo se da ostvarimo dobar rezultat i da obradujemo naše navijače pred odlazak na zimsku pauzu, kao i da generalno ostavimo dobar utisak pred našim simpatizerima i ljudima iz ovog grada – počeo je Koković.
Meč dolazi posle poraza od Napretka u Kruševcu.
– Dolazimo iz meča koji je bio veoma težak za nas, i emotivno i fizički. Mislim da smo uspeli dobro da se oporavimo. U Kruševcu smo generalno odigrali korektnu utakmicu, mislim da smo uradili dovoljno da uzmemo neki bod, ali ovog puta to nije bilo dovoljno. Izvukli smo pouke, uradili analizu i spremni dočekujemo sutrašnju utakmicu.
Ima Koković poruku i za navijače.
– Voleo bih da sutra publika prepozna trenutak i dođe da nas podrži u što većem broju. Njihova podrška nam mnogo znači – svaki čovek koji dođe na stadion je značajan. Očekujemo bolju posetu sutra i, još jednom, želimo da ostavimo dobar utisak pred domaćim navijačima uoči odlaska na zimski odmor.
Dotakao se i humanitarne utakmice za Darka Božovića.
– Želim da naglasim da je u utorak u 18.00 na Banjici utakmica za Mačka i pozivam sve koji su u mogućnosti da dođu i podrže. To je humanitarna utakmica i nadam se da će se veliki broj ljudi odazvati.
Železničar je u prošlom duelu dobio IMT.
– To je bila specifična utakmica. Vrlo brzo smo postigli tri gola i praktično rešili pitanje pobednika još u prvom poluvremenu. Ne očekujem da će to sutra biti slučaj. Ekipa IMT-a je veoma dobro organizovana, agresivna i izuzetno fizički i motorički potentna, tako da nas sutra čeka nimalo lak zadatak. Igramo protiv ozbiljne ekipe koja je to u više navrata dokazala u ovom prvenstvu. Nedostaje im možda malo konstantnosti, ali su sposobni da naprave problem svakoj ekipi u ligi. Još jednom – očekuje nas veoma zahtevna utakmica.
Otkrio je Koković i zdravstveno stanje u timu.
– Neću moći da računam na sve igrače. Nekoliko njih se oporavlja od viroze i neće biti u stanju da konkurišu za tim sutra. Ipak, izlazimo sa onim što imamo i bićemo gotovo u najjačem sastavu – zaključio je strateg Železničara.
