PREDSEDNIK VUČIĆ O BOLJEM STANDARDU: Prosečna plata u Nišu je danas 900 EVRA, a biće i veća

V.N.

11. 12. 2025. u 10:20

PREDSEDNIK Srbije se obraća građanima iz Niša.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ О БОЉЕМ СТАНДАРДУ: Просечна плата у Нишу је данас 900 ЕВРА, а биће и већа

Foto: Printskrin

 - Oko 100 miliona evra dodatnih je to. Niški aerodorom je bolje pozicioniran od beogradskog. Gledaćemo da ga podižemo dalje. Danas je veliki dan za nas. Dve kompanije iz Evropske unije. Godine 2012. prosečna plata u Nišu je bila 312 evra, danas je 900 evra. Danas imamo 10 ili 11 fabrika u čijem dolaženju sam učestvovao. Sa Aristonom sam imao tri susreta u Dalasu, četiri u Srbiji. Morate da pomognete subvencijama, pružite pažnju. Zašto je ta fabrika važna? Važna je zbog grada, opštine. Bez fabrika nema života - istakao je predsednik.

