"OVO MENJA KRVNU SLIKU NIŠA" Vučić na otvaranju fabrike Ariston Climate Solutions: Od ovakvih fabrika grad živi (VIDEO)

FABRIKA italijanske kompanije Ariston u Nišu otvorena je u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je istakao da će ona biti značajna za ceo jug Srbije, kao i da je simbol iskrenog i istinskog prijateljstva između Srbije i Italije.

FOTO: Novosti

Obraćanje predsednika Vučića

- Mnogo hvala celoj Ariston grupi, hvala što ste doneli odluku da uložite novac u Niš, posle Svilajnca. Srećan sam što smo ovakvog investitora uspeli da dovedemo. Ovo je ne samo značajan događaj za Niš, pomaže celom jugu Srbije. Molio bih da prenesete pozdrave i zahvalite Đorđi Meloni na svakoj vrsti podrške - kazao je predsednik.

On je istakao da je za njega važno će tu do Nove godine biti zaposleno 175 ljudi i dodao da je reč o investiciji od 75 miliona evra u pogon za proizvodnju toplotnih pumpi, gde će na na kraju raditi 300 ljudi.

- Preko 30 hiljada kvadratnih metara. Mnogo sam srećan jer će to da donese pristojne plate, veću potrošnju u ugostiteljskim objektima, pozorištima, bioskopima - naveo je Vučić i dodao je da Srbi i Italijani imaju sličan mentalitet.

On je rekao da bi voleo da se sledeći put sastane sa predstavnicima Aristona na otvaranju možda njihove treće fabrike u Srbiji ili proširenja fabrike u Nišu.

- Ovo su investicije za budućnost, investicije za našu decu koje će doneti mnogo više ulaganja u sve sfere društvenog života - kazao je predsednik.

Podsetio je da je Ariston pre sedam godina učinio prve korake u Svilajncu i da su nakon toga krenuli njegovi razgovori sa Paolom i da se nadao i verovao da će moći da izgrade nešto takvo velelepno u Nišu. Naveo je da je država Srbija pomogla u svemu u čemu je mogla.

- Za nas je Italija treći trgovinski partner, zemlja koja je bliska srcu građana Srbije. Čestitam svim Nišlijama i svim građanima na jugu Srbije. Ljudi su zadovoljni i znaju šta ovo sve znači - rekao je Vučić.

Obraćanje predsednika Ariston grupe

Predsednik Ariston grupe Paulo Merloni izjavio je da je izgradnja fabrike kapitalna investicija i naveo da će se u tom pogonu proizvoditi cilindri i delovi toplotnih pumpi što je, kako je istakao, veoma važno za energetsku budućnost Evrope.

Merloni je rekao da se nova fabrika nalazi na prostoru od 150.000 kvadratnih metara, a da zgrada zauzima 30.000 kvadratnih metara.

- Ovo je kapitalna investicija. Uspeli smo da napravimo najbolju moguću produkciju, pravićemo cilindre, koji su neophodni delovi toplotnih pumpi, a koje su veoma važne da obezbede grejanje u Evropi u budućnosti - rekao je.

On je rekao da je parcela na kojoj je izgrađena fabrika kupljena u oktobu 2023. godine, a da je u julu 2024. počela izgradnja.

- Ovo je samo početak, u naredna tri meseca proći ćemo određenu vrstu validacije, a u drugom kvartalu 2026. godine počećemo sa proizvodnjom delova za pumpe - rekao je Merloni.

Istakao je da je sve urađeno brzo i efikasno uz pomoć insititucija države Srbije.

Merloni je rekao da će proizvode iz Niša izvoziti u Nemačku, Italiju, Francusku, Sloveniju, Holandiju, Belgiju, Švajcarsku.

Obilazak fabrike

U fabrici će, kako je rekao predsednik, biti zaposleno oko 300 ljudi.

- Pre godinu i po dana smo bili ovde i ništa nije bilo. Srećan sam što sada ovde kreće zapošljavanje i obuka. Treba da ide probni period dva ili tri meseca i onda od aprila kreće serijska proizvodnja. Tako da, lepa stvar za Niš. Uvek je lepo kada prisustvujete postavljanju kamena temeljca, kada ničeg nema, a onda vidite veliku halu. Zapošljavaće oko 300 radnika, za nas je to posebno vredno, posle odlaska Benetona i nekih drugih - kazao je Vučić.

Rekao je da nikada u Nišu nije bila niža stopa nezaposlenosti, ali da i dalje mora da se radi na još većem broju investicija.

- Ovo je mnogo veće i lepše od pogona od Svilajncu. Verujem da će da rastu. Da li je idealno? Nikada nije idealno. Sve što drugi uradi drugumi izgleda lako - kazao je predsednik.

Kaže da je doveo 10 ili 11 fabrika u Nišu.

- Ariston dolazi u pravom trenutku. Imaćemo uskoro jednu novu investiciju u Nišu. Pozitivne stvari se ne primaju u narodu nikada. Lako je nekoga kriviti, malo ko hoće da priča lepo. Ovo menja krvnu sliku Niša, ovo je od suštinskog značaja za Niš. Od ovakvih fabrika Niš živi, od ovakvih fabrika se gradi infrastruktura i sve drugo - naveo je.

Rekao je da jug Srbije ima sve više onoga čime bi se ponosio.

- Sve više fabrika, auto-puteva, sada ćemo brze pruge - kaže predsednik.

Dodao je da ima mnogo projekata. Istakao je da nije idealno i dodao da se ne može nadoknaditi za 10 godine sve što je zapostavljano 200 ili 300 godina.

- Ali, smanjujemo tu razliku i ubrzano se približavamo - dodao je Vučić.

Kako je dodao, još 30 godina će biti potrebno da se ogroman novac sliva sa severa Srbije u Niš, odnosno u južne delove zemlje ali će onda, kako je naveo, Niš uhvatiti u potpunosti priključak sa Novim Sadom i Beogradom.

O legalizaciji

Predsednik je saopštio najnovije brojke, kada je u pitanju broj građana koji su prijavili legalizaciju objekata.

- Jutros u 11 sati imali smo više od 100.000 podnetih zahteva za evidentiranje imovine. Mnogo sam srećan zbog toga. Od toga je u Nišu 5.000. U Nišu je veći procenat kuća, 50 odsto, 26 odsto pomoćni objekti. U Srbiji su 48 odsto kuće, a 25 odsto pomoćni objekti. - rekao je Vučić.

Prema predsednikovim rečima, pre decembra sledeće godine prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra

- Biće dovoljno posla za njih, borićemo se i Niš će i dalje da napreduje. Već u decembru, možda i pre decembra sledeće godine, čak i pre decembra sledeće godine prosečna plata u Nišu preći će 1.000 evra. Da li je to dovoljno? Pa nije. Ali da li je to više nego tri puta više nego što je bilo pre samo 10 godina? Jeste - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara Južnih vesti da li smatra da je davanje direktnih investicija dobar pravac, posebno za radno intenzivne grane, imajući u vidu da ljudi ostaju bez posla, Vučić je rekao da misli da je to ubedljvio najbolji način, inače ne bismo imali 10 ili 11 fabrika na teritoriji Niša.

- Pošto ste obmanjivali javnost kako se pet fabrika zatvara, a dve se otvaraju, otvaraće se tri, a pet se ne zatvara, zatvarale su se neke baš u vreme blokaderskog boravka na vlasti i, vidite, mi smo se snašli i pomažemo tim ljudima. Za 525 ljudi od 960 ljudi, koji su ostali bez tog posla, mi smo već uspeli da pronađemo zaposlenja, neki nisu želeli dalje da rade, sa nekima radimo na promeni zanimanja, da postanu mehatroničari, kako bi neki od njih mogli i ovde u ovoj fabrici da budu primljeni. I to je borba stalna - istakao je Vučić.

Sastanak u fabrici

Predsednik je stigao u fabriku, u toku je razgovor sa rukovodstvom fabrike.

Svečanom otvaranju prisustvuju ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i rukovodstvo kompanije.

O fabrici Kompanija "Ariston" se bavi proizvodnjom cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi, a pogon fabrike se nalazi u radnoj zoni ''Sever 2''. Kamen temeljac je postavljen u julu prošle godine, a plan je da bude zaposleno 300 radnika. Kompanija je izgradila halu na 30.000 kvadrata i uložila 75 miliona evra u izgradnju fabrike, dok su Grad Niš i Republika u radnu zonu do sada uložili oko 8,2 miliona evra. Kako je najavljeno, planirano je da se do kraja uloži 13,6 miliona evra.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.