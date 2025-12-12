Fudbal

"PRVI PUT SE SA TIME SUSREĆEM": Takis Lemonis pred debi na klupi Radničkog, evo šta je poručio pred Novi Pazar

Fudbalski klub Radnički gostovaće u 19. kolu Superlige Srbije ekipi Novog Pazara. Očekivanja od predstojeće utakmice izneli su šef stručnog štaba Takis Lemonis i igrač Marko Mijailović. Novi šef stručnog štaba kaže da vremena za pripremu nije bilo mnogo, ali da on i njegovi saradnici ulažu maksimalne napore da spreme tim za meč.

- Svi se trude da pomognu, volja igrača na treninzima je na maksimalnom nivou. Odradio sam prvi trening u četvrtak i zadovoljan sam. Ipak, razumite, utakmice dolaze i to je najvažnije. Bitno je da idemo pravim putem. Za mene, dok ne ostvarite zacrtani cilj sve utakmice su veoma važne, rekao je Lemonis.


On je istakao i da je analizirao narednog protivnika.

- Jedan deo mog posla je da analiziram kako protivnik kako igra. Takođe i da analiziram naše utakmice, kako smo mi igrali do sada. Mislim da smo poslednja dva dana moj štab i ja radili veoma naporno da saznamo sve o protivniku. Ja se još uvek upoznajem i sa karakteristikama igrača koje imam. Prvi put se susrećem sa bonus igračima, razmišljam kako da ih koristim. Moram da istaknem da je to dobro za srpski fudbal i da je to dobra odluka -  zaključio je Lemonis.

Igrač Marko Mijailović kaže da je njegov tim pokazao kvalitet i da ima čemu da se nada.

- Očekuje nas jedno teško gostovanje u Novom Pazaru. Svi znamo da oni igraju totalno drugačije nego kada igraju na strani. Vezali su tri pobede, sigurno su u nekom naletu i zato nas očekuje jedna teška utakmica. Mislim da uz novog šefa i neku novu energiju koju ćemo dobiti, imamo čemu da se nadamo. Idemo da igramo fudbal. Ostale su dve utakmice, kao što je šef rekao, treba da izvučemo maksimum, posle toga da se pripremimo i da idemo dalje. Pre svega moramo da mislimo na Pazar. Jedna jaka, čvrsta ekipa, ali mislim da imamo čemu da se nadamo i da ćemo biti skroz spremni za tu utakmicu. Nadamo se što boljem rezultatu - rekao je Mijailović.

Utakmica, Novi Pazar - Radnički, biće odigrana u nedelju, 14. decembra u 17:00 sati u Novom Pazaru. Glavni sudija biće Pavle Ilić.

