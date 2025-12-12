ENERGETSKA SANACIJA KUĆA U SVILAJNCU: U toku je konkurs za sufinansiranje mera iz opštinskog budžeta
LOKALNA samouprava u Svilajncu pozvala je sugrađane zainteresovane da uštede na grejanju zamenom stolarije ili promenom načina grejanja da se prijave na konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Svilajnac.
Konkursna dokumentacija se može dobiti na zvaničnoj internet stranici opštine Svilajnac ili u pisarnici Opštinske uprave, a popunjeni i potpisani prijavni obrazac sa neophodnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu Opštine.
Građani koji su konkurisali po prethodnom pozivu, a subvencija im nije odobrena zbog nedostatka sredstava - imaće sada prednost ukoliko se ponovo prijave do petka, 19. decembra.
Ostali Svilajnčani se mogu prijaviti od ponedeljka, 22. decembra, a krajnji rok za prijem svih prijava je 26. januar naredne godine.
