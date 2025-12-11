"ZA ŠTA SE SPREMAJU?" Vučić o naoružavanju Hrvatske: Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju
PREDSEDNIK Vučić komentarisao je naoružavanje Hrvatske.
O naoružavanju Hrvatske, Vučić kaže:
- Sada oni ne zveckaju oružjem. Leopard 2 trofi jeste najbolji tenk na svetu. Ja im čestitam na tome, 44 tenka u pitanju. Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. Kupovao bih nešto drugo. Moje je samo pitanje za šta se spremaju? Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju. Svaka čast, ulažu ogroman novac. Uveli su i vojni rok pre. Uradićemo i mi to brzo.
