VUČIĆ OBIŠAO KOMPANIJU YUMIS: Danas je u Nišu 21 hiljada više zaposlenih nego pre 12 godina (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je kompaniju Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda.

Obilazak fabrike

Predsednik obilazi fabriku.

- Mi smo tu da pomognemo, i u izvozu i u opremanju osnovnim sredstvima, to je posao svake države. Domaća je kompanija, značajna fabrika za Niš - rekao je predsednik i dodao da trenutno ova kompanija ima 220 zaposlenih.

Komentarišući pisanje Nove S o otpuštanjima u Nišu, Vučić je rekao da je otpuštanja bilo u onim kompanijama koje su došle u vreme blokaderske vlasti. Pozvao je one koje kritikuju da dođu da pomognu. Podsetio je da je u Nišu 21.000 ljudi više zaposlena nego pre 10-12 godina, a da je 51.000 manje nezaposlenih u Nišavskom okrugu.

- I dalje nisam zadovoljan i dalje se borim. Oni su vlast u najvećoj opštini u Nišu, Medijani. Kog su investitora doveli? Jednog mi recite. Nula naravno. A neki tamo Vučić doveo je 11 fabrika u Niš. U našoj zemlji je stopa nezaposlenosti najniža, kao i stopa javnog duga, a pogledajte šta se dešava u najvećim ekonomijama u svetu - dodao je.

Predsednik je izjavio da je do sada podneto više od 120.000 prijava za upis imovine i naveo da se više od polovine prijava odnosi na legalizaciju kuća.

Kaže i da je u gradski autobus ušao samo sa jednim pripadnikom obezbeđenja i da se ne plaši da se sretne sa narodom.

- Razumem da su naši protivnici izbezumljeni i histerični, zato što će opet da izgube izbore. Ali nađi neku argumentaciju, sedi smisli nešto, nemoj da lupetaš kao Maksim po diviziji - rekao je.

Istakao je da država daje najveće subvencije za prehrambenu industriju.

- Spremni smo da pomognemo za 50 posto investicije. Privatnik hoće, mi mu damo 50 odsto para, on 50 posto para, a sve njihovo - rekao je predsednik.

On je naveo i da je država, u okviru podrške prehrambenim kompanijama koje svoje proizvode izvoze, obezbedila kupovinu mašine kompaniji Yumis čija je vrednost 1,2 miliona evra.

- Mi tražimo načina da pomognemo domaćim kompanijama koje imaju izvoz i dobru proizvodnju, 1,2 miliona evra je mašina za koju je država bespovratno dala pare Yumisu, jer je naš cilj da Yumis ide i u Somaliju, Keniju, Južni Sudan, Etiopiju, Japan i svuda na svakom mestu - rekao je.

Yumis se bavi proizvodnjom supa, začina, pudinga, šlagova, čajeva, kikirikija, ratluka, kremova, sušenog voća i drugih proizvoda.

Kompanija posluje u okviru prehrambene industrije i poseduje širok proizvodni portfolio, sa posebnim fokusom na proizvodnju supa i supenih kocki, popkorna, začina, čajeva i drugih prehrambenih proizvoda.