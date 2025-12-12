BRAZILAC JE NAJBOLJI: Napadač Brentforda proglašen za igrača meseca u Premijer ligi

FUDBALER Brentforda Igor Tijago proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u novembru, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Brazilac je na četiri utakmice u proteklom mesecu postigao pet golova pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrača meseca Premijer lige, a takođe je i prvi fudbaler "pčelica" koji je dobio ovu nagradu.

In sensational goalscoring form for @BrentfordFC 🐝



Igor Thiago is November’s @easportsfc Player of the Month 🏆 pic.twitter.com/ly2KKpgBtm — Premier League (@premierleague) December 12, 2025

Brentford je u tom periodu zabeležio dve pobede i dva poraza, a trenutno se nalazi na 14. mestu na tabeli Premijer lige sa 19 bodova.

Menadžer Čelsija Enco Mareska proglašen je za najboljeg trenera Premijer lige u novembru.

Čelsi je prošlog meseca ostvario tri pobede i remi, a trenutno se nalazi na petom mestu na tabeli sa 25 bodova.

