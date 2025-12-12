ROJTERS PRENOSI: EU odlučila da zamrzne rusku imovinu na neograničeni rok

ZEMLjE EU su se saglasile da zamrznu sredstva Centralne banke Ruske Federacije koja se nalaze u Evropi na neodređeno vreme, proizlazi iz saopštenja EU, a prenosi Rojters.

Foto: Shutterstock

Belgija, Bugarska, Italija i Malta su na današnjem glasanju u Savetu Evropske unije objavile da podržavaju dugoročno zamrzavanje ruske imovine, naglašava se u članku.



Napominje se da su vlade EU pristale da zamrznu imovinu vrednu 210 milijardi evra.Na osnovu plana Evropske komisije, ovaj korak je prva faza za naknadnu eksproprijaciju ruske imovine.

Ranije danas, briselski portal „Juraktiv” objavio je da Belgija predlaže ostalim članicama Evropske unije da raskinu sve investicione sporazume sa Rusijom kao jedan od uslova za svoju saglasnost na eksproprijaciju zamrznute ruske imovine u okviru „reparacionog kredita“ za Kijev.

Centralna banka Rusije namerava da nadoknadi štetu nanetu ruskom regulatoru od belgijskog depozitara „Juroklir“ i podnela je odgovarajuću tužbu Moskovskom arbitražnom sudu, navodi se u današnjem saopštenju Banke Rusije.

Prethodno je ruski ambasador u Belgiji, Denis Gončar, izjavio da, bez obzira na šemu po kojoj bi se došlo do eksproprijacije, to bi bilo jednako krađi, upozorivši da će „odgovor Rusije uslediti odmah“ i naterati Zapad da „prebrojava gubitke“.

(Sputnjik)