Fudbal

TUGA U ŠPANIJI! Preminuo poznati fudbaler, čovek koji je ispisao istoriju "crvene furije"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 12. 2025. u 17:18

Nekadašnji španski fudbaler Antonio Gonzales Alvarez, u fudbalskim krugovima poznat kao Čuzo, preminuo je u 85. godini.

ТУГА У ШПАНИЈИ! Преминуо познати фудбалер, човек који је исписао историју црвене фурије

Foto: Pixabay

U istoriji je upisan kao prvi fudbaler iz Malage koji je obukao dres reprezentacije Španije. 

Debitovao je 30. oktobra 1960. godine protiv Austrije na stadionu „Prater“, rame uz rame sa velikanima poput Luisa del Sola, Čusa Pereda i Alfreda di Stefana.

U Atletiko Madrid stigao je kao tinejdžer, sa samo 17 godina, gde je napravio prve ozbiljne korake u profesionalnom fudbalu.

Za crveno-bele je odigrao i polufinalni duel Kupa šampiona protiv Real Madrida, tada aktuelnog evropskog prvaka. U dvomeču se upisao u strelce na čuvenom „Bernabeu“, ali je plasman u finale odlučen tek u trećoj, dramatičnoj majstorici koju su osvojili Madriđani. Igrači Atletika tada su imali premiju od 50.000 pezeta, suma koja je u to vreme predstavljala značajnu nagradu.

Tokom boravka u španskoj prestonici, popularni Čuzo osvojio je dva Kupa kralja, kao i Kup pobednika kupova u utakmici protiv Fiorentine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?