TUGA U ŠPANIJI! Preminuo poznati fudbaler, čovek koji je ispisao istoriju "crvene furije"
Nekadašnji španski fudbaler Antonio Gonzales Alvarez, u fudbalskim krugovima poznat kao Čuzo, preminuo je u 85. godini.
U istoriji je upisan kao prvi fudbaler iz Malage koji je obukao dres reprezentacije Španije.
Debitovao je 30. oktobra 1960. godine protiv Austrije na stadionu „Prater“, rame uz rame sa velikanima poput Luisa del Sola, Čusa Pereda i Alfreda di Stefana.
U Atletiko Madrid stigao je kao tinejdžer, sa samo 17 godina, gde je napravio prve ozbiljne korake u profesionalnom fudbalu.
Za crveno-bele je odigrao i polufinalni duel Kupa šampiona protiv Real Madrida, tada aktuelnog evropskog prvaka. U dvomeču se upisao u strelce na čuvenom „Bernabeu“, ali je plasman u finale odlučen tek u trećoj, dramatičnoj majstorici koju su osvojili Madriđani. Igrači Atletika tada su imali premiju od 50.000 pezeta, suma koja je u to vreme predstavljala značajnu nagradu.
Tokom boravka u španskoj prestonici, popularni Čuzo osvojio je dva Kupa kralja, kao i Kup pobednika kupova u utakmici protiv Fiorentine.
