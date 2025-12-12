Hapšenja i istraga

PRVI SNIMCI NAKON EKSPLOZIJE U SURČINU: Policija na licu mesta (VIDEO)

З. У.

12. 12. 2025. u 12:21

MESTO Bečmen u opštini Surčin potresla je jutros nezapamćena tragedija nakon što je u porodičnoj kući u Ulici Glavna odjeknula izuzetno jaka eksplozija.

Foto: Novosti

Nakon prijave, na teren su odmah izašle ekipe Hitne pomoći i Policijske uprave, koje su obezbedile široko područje oko kuće. U sobi, gde je došlo do detonacije, pronađeno je beživotno telo muškarca.

Ubrzo je utvrđen identitet stradalog. Reč je o D. M. (51), koji je živeo u toj kući. Prema prvim informacijama iz istrage, D. M. je izvršio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe.

O slučaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, koje rukovodi uviđajem i istražnim radnjama.

Policija i tužilaštvo nastavljaju sa radom na terenu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog čina. Uzrok samoubistva biće poznat nakon završetka istrage.

