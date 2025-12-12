PRVI SNIMCI NAKON EKSPLOZIJE U SURČINU: Policija na licu mesta (VIDEO)
MESTO Bečmen u opštini Surčin potresla je jutros nezapamćena tragedija nakon što je u porodičnoj kući u Ulici Glavna odjeknula izuzetno jaka eksplozija.
Nakon prijave, na teren su odmah izašle ekipe Hitne pomoći i Policijske uprave, koje su obezbedile široko područje oko kuće. U sobi, gde je došlo do detonacije, pronađeno je beživotno telo muškarca.
Ubrzo je utvrđen identitet stradalog. Reč je o D. M. (51), koji je živeo u toj kući. Prema prvim informacijama iz istrage, D. M. je izvršio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe.
O slučaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo, koje rukovodi uviđajem i istražnim radnjama.
Policija i tužilaštvo nastavljaju sa radom na terenu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog čina. Uzrok samoubistva biće poznat nakon završetka istrage.
BONUS VIDEO:
Eksplozija u Čačku: Jake detonacije, narod beži
Uskoro opširnije
Preporučujemo
EKSPLOZIJA U SURČINU: U kući pronađeno telo muškarca - Policija na terenu
12. 12. 2025. u 11:33
UKRAJINSKI DRON IZAZVAO POŽAR U RUSIJI: Eksplozija u skladištu nafte
03. 12. 2025. u 07:16
TROJE DECE POVREĐENO U EKSPLOZIJI: Poznato u kakvom su stanju mališani
29. 11. 2025. u 18:20
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)