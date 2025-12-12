Politika

ŠTA JE PREDSEDNIK REKAO, A ŠTA ZAPISAO DROBNJAK! Vučić: Nalaktio se, rakiju zavatio, a gde ćeš da uradiš mostove?

В. Н.

12. 12. 2025. u 17:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Nišavskom okrugu obišao je sela Taskovići i Donji Dušnik.

ШТА ЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕКАО, А ШТА ЗАПИСАО ДРОБЊАК! Вучић: Налактио се, ракију заватио, а где ћеш да урадиш мостове?

Foto prinrskrin Instagram/avucic

Vučić: Nalaktio se, rakiju zavatio, sad mi ponovi gde sam ti rekao Drobnjak da uradiš ove mostove?

Drobnjak: Sve sam zapisao.

Vučić: Hajde da vidim. Čitaj.

Drobnjak: Samo da nađem papir.

Vučić: Nisam ti rekao pare da vadiš.

Drobnjak: Taskovići. Duškovići.

Vučić: Donji Dušnik! Kakvi Duškovići, bre. Gde si čuo za Duškoviće?

Drobnjak: To mi rekao predsednik.

Vučić: Predsednik ti rekao Donji Dušnik. Ja sam ti rekao. Taskovići i Donji Dušnik, a ne Duškovići.

Vučić: Jeli mogu da te zamolim, povedi nekog sa sobom ko će da vodi računa i da zapiše sve lepo. Molim te da li si me razumeo?

Drobnjak: Hoću.

Vučić:Molim te ko Boga.

Drobnjak: Vodim.

Vučić: Ajde. Sve je dogovoreno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?