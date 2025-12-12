ŠTA JE PREDSEDNIK REKAO, A ŠTA ZAPISAO DROBNJAK! Vučić: Nalaktio se, rakiju zavatio, a gde ćeš da uradiš mostove?
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom boravka u Nišavskom okrugu obišao je sela Taskovići i Donji Dušnik.
Vučić: Nalaktio se, rakiju zavatio, sad mi ponovi gde sam ti rekao Drobnjak da uradiš ove mostove?
Drobnjak: Sve sam zapisao.
Vučić: Hajde da vidim. Čitaj.
Drobnjak: Samo da nađem papir.
Vučić: Nisam ti rekao pare da vadiš.
Drobnjak: Taskovići. Duškovići.
Vučić: Donji Dušnik! Kakvi Duškovići, bre. Gde si čuo za Duškoviće?
Drobnjak: To mi rekao predsednik.
Vučić: Predsednik ti rekao Donji Dušnik. Ja sam ti rekao. Taskovići i Donji Dušnik, a ne Duškovići.
Vučić: Jeli mogu da te zamolim, povedi nekog sa sobom ko će da vodi računa i da zapiše sve lepo. Molim te da li si me razumeo?
Drobnjak: Hoću.
Vučić:Molim te ko Boga.
Drobnjak: Vodim.
Vučić: Ajde. Sve je dogovoreno.
