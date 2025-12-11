JUTROS OKO 10 SMO IMALI VIŠE OD 100.000 PODNETIH PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU! Vučić izneo važne podatke

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komentarisao je broj prijava za legalizaciju.

Foto: Unsplash

Od jutros smo imali više od 100 prijava za legalizaciju, od toga juče oko 5000. U Nišu je veći procenat kuća, 26% su pomoćni objekti. A u Srbiji ukupno 48% su kuće, 25% poslovni objekti.

- Da probamo da završimo 600,700 hiljada, to bi bilo sjajno - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark. Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.