Društvo

JUTROS OKO 10 SMO IMALI VIŠE OD 100.000 PODNETIH PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU! Vučić izneo važne podatke

V.N.

11. 12. 2025. u 12:44

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komentarisao je broj prijava za legalizaciju.

ЈУТРОС ОКО 10 СМО ИМАЛИ ВИШЕ ОД 100.000 ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ! Вучић изнео важне податке

Foto: Unsplash

Od jutros smo imali više od 100 prijava za legalizaciju, od toga juče oko 5000. U Nišu je veći procenat kuća, 26% su pomoćni objekti. A u Srbiji ukupno 48% su kuće, 25% poslovni objekti. 

- Da probamo da završimo 600,700 hiljada, to bi bilo sjajno - rekao je predsednik Vučić. 

Predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark. Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?