JUTROS OKO 10 SMO IMALI VIŠE OD 100.000 PODNETIH PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU! Vučić izneo važne podatke
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komentarisao je broj prijava za legalizaciju.
Od jutros smo imali više od 100 prijava za legalizaciju, od toga juče oko 5000. U Nišu je veći procenat kuća, 26% su pomoćni objekti. A u Srbiji ukupno 48% su kuće, 25% poslovni objekti.
- Da probamo da završimo 600,700 hiljada, to bi bilo sjajno - rekao je predsednik Vučić.
Predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark. Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.
Preporučujemo
"ZVER SA ISTOKA" DONOSI ZIMU KAKVU DUGO NISMO VIDELI: Pogledajte koji dani su ključni
11. 12. 2025. u 06:52
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)