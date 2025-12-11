PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.

Vučić je otkrio je da mu je nedavno Peđa Mijatović poslao duhovitu poruku "da je on krivac" i što je 1998. na Mundijalu u Francuskoj pogodio prečku.

- Svakome sam kriv za sve. Kriv sam i za prečku Peđe Mijatovića. Mijatović je bio duhovit, on mi je poslao poruku, kaže - ja se sve ove godine pitam, kako je lopta završila na prečki. Sad sam našao rešenje. Kriv sam i za Obradovića, bio sam kriv Zvezdinim navijačima kada sam pomagao da dođe u Partizan, a jesam. Jer su govorili to Vučić hoće da Partizan bude uspešniji od Zvezde, da bi dobio izbore -rekao je Vučić u Nišu.

Osvrnuo se i na nedavni meč Zvezda - Vojvodina, posle kojeg je tri puta zvao Zvezdana Terzića.

- Kriv sam i da je namerno Zvezda izgubila od Vojvodine. Ja se živ pojeo, zvao sam Terzića tri puta. Ma ne, ti si to namestio. Hoću da kažem kakve veze išta ima.

Podsećanja radi, čuvena prečka Peđe Mijatovića bila je na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998, kada je Jugoslavija mogla da baci Holandiju na kolena. Posle gola glavom Komljenovića za 1:1, Mijatović je šutirao za prednost i zatresao prečku Van der Sarovog gola u Tuluzu toliko silovito, da mnogi naši ljudi pričaju i pišu u šali kako se još trese. Nažalost, na kraju smo izgubili 2:1 i eliminisani smo bili sa Mundijala.

Oni koji se sećaju tog 29. juna sećaju se sa posebnim setom jer posle te 1998. godine, kad su za Jugoslaviju igrali Savićević, Mijatović, Piksi Stojković, Mirković, Jugović, Mihajlović i drugi fudbaleri, seniorski reprezentativci nisu bili ni blizu eliminacione faze SP.

