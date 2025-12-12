MOSKVA ŽELI MIR: Peskov o kraju rata u Ukrajini - "Prekid vatre bio bi prevara i trik"
PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da Moskva insistira na miru, a ne na prekidu vatre, i odbacio ideju predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju.
- Ako je ideja da se stvori izgovor za zahtevanje prekida vatre, predaha, pauze na frontu, onda to, prirodno, neće uspeti. Jer želimo da radimo na miru, a ne na prekidu vatre - rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.
Portparol Kremlja je napomenuo da bi prekid vatre bio "prevara i trik" i da mir u Ukrajini mora da ima "pouzdane garancije".
Zelenski je u četvrtak najavio mogućnost održavanja nacionalnog referenduma o teritorijalnim pitanjima.
Moskva je više puta isticala da su regioni koji su postali deo Rusije postali njen sastavni deo i da je to "nesporna i neoboriva činjenica".
Prošle nedelje, ruski predsednik Vladimir Putin primio je u Kremlju specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa i zeta Donalda Trampa, Džareda Kušnera, sa kojima je razgovarao oko pet sati o suštini američke mirovne inicijative, ali kompromis još uvek nije postignut, navodi ruska agencija.
Ruski lider je kasnije naveo da je Vašington podelio 27 tačaka originalnog plana u četiri paketa i predložio da se o njima razgovara odvojeno.
Pojasnio je da je pregledao skoro svaki od njih i da je bilo pitanja sa kojima Moskva nije saglasna.
Zelenski je u ponedeljak otputovao u Veliku Britaniju, gde je sa evropskim liderima razgovarao o američkom predlogu.
Prema pisanju ukrajinskih medija, nakon sastanka je ponovo odbio da napravi bilo kakve ustupke po pitanju teritorije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti
