KOLEGIJALNOST I PODRŠKA: Zorana Pavić specijalna gošća na koncertu grupe "Tap 011", pa progovorila o svojooj nagradi za životno delo (FOTO)
U MTS dvorani večeras je grupa "Tap 011" održala veliki solistički koncert i podsetila publiku na antologijske hitove.
U okviru muzičke večeri grupe "Tap 011" čuli su se mnogi veliki hitovi, kao što su "Pekara", "Gaće", "Lesi"i mnogi drugi.
Da kolegijalnost postoji na estradi pokazali su članovi grupe, jer im se kao specijalna gošća na sceni pojavila pop zvezda Zorana Pavić.
Pevačica je publci u MTS dvorani pevala svoje velike hitove kao što su "Mornari", "Hoću da sam slobodna", "Sanjam te još", a nakog silaska sa bine, za "Večernje novosti" progovorila o nagradi za životno delo, koju je dobila na jučerašnjoj dodeli koju je upriličio Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS), gde je između ostalih, i Zorana nagrađena.
- Kada radite nešto toliko dugo, a ja sam tu 30 i više godina, zaista je velika čast kada bude nagrađeni od strane najvišeg vrha vašeg esnafa. Nagradu za životno delo, najiskrenija da budem nisam očekivala, jer nisam ni pomislila da je sada pravi momenat da je dobijem (smeh), ali eto mnogo stručniji i ozbiljniji ljudi iz našeg posla su to rekli da je pravi momenant i da je sada pravo vreme, na moje veliko zadovljstvo. Ovo je samo još veća odgovornost da sve ostalo u narednim godinama bude još bolje i kvalitetnije što ću pružati svojoj publici - rekla je Zorana za "Večernje novosti".
BONUS VIDEO:
