AMERIKA PRAVI NOVU SUPERSILU: Smislili odgovor na kinesku inicijativu "Pojas i put"

P. Đurđević

12. 12. 2025. u 21:47

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa najavila je formiranje nove međunarodne koalicije usmerene na ograničavanje kineskog uticaja u sektorima kritičnih minerala i naprednih tehnologija.

АМЕРИКА ПРАВИ НОВУ СУПЕРСИЛУ: Смислили одговор на кинеску иницијативу Појас и пут

Foto: Profimedia, Vikipedija/Javno vlasništvo

Inicijativa, nazvana Pax Silica, biće zvanično pokrenuta danas potpisivanjem istoimene deklaracije, prenosi američki portal Politico.

Dokument će potpisati pet ključnih američkih partnera u Indo-Pacifiku i na Bliskom istoku – Singapur, Australija, Japan, Južna Koreja i Izrael – čime će se uspostaviti novi okvir za zajednički rad u oblastima istraživanja, razvoja, proizvodnje i infrastrukturnih projekata.

Jakob Helberg, zamenik državnog sekretara SAD za ekonomska pitanja, izjavio je da deklaracija predstavlja odgovor na kinesku inicijativu „Pojas i put” i da je njen cilj da ojača otpornost globalnih lanaca snabdevanja u sektorima koji se smatraju strateškim za 21. vek.

– Kineska dominacija u snabdevanju retkim metalima već godinama predstavlja ozbiljan izazov za civilnu i vojnu industriju mnogih zemalja – rekao je Helberg.

– Pax Silica je način da partneri zajednički rade na ublažavanju tog rizika i obezbeđivanju ključnih resursa za veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i druge napredne tehnologije, naveo je, piše „B92“.

Kina drži gotovo monopolsku poziciju u preradi i izvozu retkih metala, što je u više navrata koristi­la kao instrument političkog pritiska, uključujući ograničenja izvoza uvedena tokom ranijih trgovinskih tenzija sa SAD.

Američka administracija smatra da je diversifikacija izvora snabdevanja nužna kako bi se sprečila zavisnost od Pekinga i osigurala stabilnost u tehnološkim sektorima koji ubrzano rastu.

Postoje planovi da se koalicija proširi i na druge države koje poseduju značajne rudarske, tehnološke ili proizvodne kapacitete.

U radu jednodnevnog Pax Silica samita, koji prati potpisivanje deklaracije, učestvovaće i zvaničnici iz Evropske unije, Kanade, Holandije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Na samitu će se razgovarati o mogućnostima saradnje u naprednoj proizvodnji, preradi minerala i logistici, kao i o koordinaciji kontrole izvoza i investicionih politika među zemljama učesnicama.

– Ova nova grupa mogla bi da postane ono što je G7 bio u industrijskoj eri – osnovni ekonomski oslonac za doba veštačke inteligencije – poručio je Helberg.

(BizPortal)

