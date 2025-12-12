AMERIKA PRAVI NOVU SUPERSILU: Smislili odgovor na kinesku inicijativu "Pojas i put"
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa najavila je formiranje nove međunarodne koalicije usmerene na ograničavanje kineskog uticaja u sektorima kritičnih minerala i naprednih tehnologija.
Inicijativa, nazvana Pax Silica, biće zvanično pokrenuta danas potpisivanjem istoimene deklaracije, prenosi američki portal Politico.
Dokument će potpisati pet ključnih američkih partnera u Indo-Pacifiku i na Bliskom istoku – Singapur, Australija, Japan, Južna Koreja i Izrael – čime će se uspostaviti novi okvir za zajednički rad u oblastima istraživanja, razvoja, proizvodnje i infrastrukturnih projekata.
Jakob Helberg, zamenik državnog sekretara SAD za ekonomska pitanja, izjavio je da deklaracija predstavlja odgovor na kinesku inicijativu „Pojas i put” i da je njen cilj da ojača otpornost globalnih lanaca snabdevanja u sektorima koji se smatraju strateškim za 21. vek.
– Kineska dominacija u snabdevanju retkim metalima već godinama predstavlja ozbiljan izazov za civilnu i vojnu industriju mnogih zemalja – rekao je Helberg.
– Pax Silica je način da partneri zajednički rade na ublažavanju tog rizika i obezbeđivanju ključnih resursa za veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i druge napredne tehnologije, naveo je, piše „B92“.
Kina drži gotovo monopolsku poziciju u preradi i izvozu retkih metala, što je u više navrata koristila kao instrument političkog pritiska, uključujući ograničenja izvoza uvedena tokom ranijih trgovinskih tenzija sa SAD.
Američka administracija smatra da je diversifikacija izvora snabdevanja nužna kako bi se sprečila zavisnost od Pekinga i osigurala stabilnost u tehnološkim sektorima koji ubrzano rastu.
Postoje planovi da se koalicija proširi i na druge države koje poseduju značajne rudarske, tehnološke ili proizvodne kapacitete.
U radu jednodnevnog Pax Silica samita, koji prati potpisivanje deklaracije, učestvovaće i zvaničnici iz Evropske unije, Kanade, Holandije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Na samitu će se razgovarati o mogućnostima saradnje u naprednoj proizvodnji, preradi minerala i logistici, kao i o koordinaciji kontrole izvoza i investicionih politika među zemljama učesnicama.
– Ova nova grupa mogla bi da postane ono što je G7 bio u industrijskoj eri – osnovni ekonomski oslonac za doba veštačke inteligencije – poručio je Helberg.
