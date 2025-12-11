SALATA OD TUNJEVINE, PIRINČA, KUKURUZA I KISELIH KRASTAVACA: Recept za posnu salatu
Ovo je jedna od onih salata koje se spremaju za tren, a nestaju još brže. Srdačna, sveža i blago kiselkasta zbog krastavaca, idealna je za večeru, poneti na posao, školski obrok ili za malu zabavu sa prijateljima.
Sastojci:
- 1 konzerva tunjevine u sopstvenom soku
- 1 šolja kuvanog pirinča (beli ili jasmin)
- 1 šolja konzerviranog kukuruza
- 2 kisela krastavca, sitno iseckana
- 2 kašike seckanog peršuna ili mirođije
- 2–3 kašike majoneza
- so i biber po ukusu
Priprema:
Ohladite kuvani pirinač i stavite ga u veću činiju. Dodajte ocđenu tunjevinu, kukuruz i sitno iseckane kisele krastavce. Ubacite seckani peršun ili mirođiju. Dodajte majonez i lagano promešajte da se sve ravnomerno sjedini. Začinite po ukusu solju i biberom. Ostavite salatu u frižideru najmanje 20–30 minuta – biće još ukusnija kada se ukusi povežu.
Uživajte!
