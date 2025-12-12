PODRŽAVAMO ZAMRZAVANJE RUSKE IMOVINE BEZ OGRANIČENJA Tajani: "Italija ostaje posvećena pomoći Ukrajini"
ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da Italija podržava zamrzavanje ruske imovine na neograničen rok.
- Italija je za stabilizaciju situacije, pa ćemo glasati za zamrzavanje ruske imovine. Kasnije će se otvoriti politička debata u Evropskom savetu o tome kako će biti korišćeni ti fondovi - izjavio je on, komentarišući odluku Evropske unije da zamrzne rusku imovinu, prenosi Ansa.
Tajani je precizirao da Italija ima određene rezerve, ne toliko u vezi sa političkom odlukom, već u pogledu pravnog okvira za korišćenje zamrznute ruske imovine.
- Postoji mogućnost da se koriste drugi instrumenti za finansiranje Ukrajine, sa garancijama koje ne bi opteretile javni dug - dodao je.
Prema njegovim rečima, ključna tema je pravna, a konačnu odluku o korišćenju tih sredstava doneće Evropski savet.
- Italija ostaje posvećena pomoći Ukrajini - zaključio je Tajani.
Evropska unija je danas potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.
Savet Evropske unije je danas odlučio da, na privremenoj bazi, zabrani bilo kakav transfer sredstava ruske centralne banke, imobilisanih u EU, Rusiji, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.
Ova odluka je, kako se dodaje, doneta po hitnom postupku kako bi se ograničila šteta po ekonomiju Unije
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac
Preporučujemo
EU DOBILA OVLAŠĆENjA: Brisel može trajno da zamrzne rusku državnu imovinu u Evropi
11. 12. 2025. u 18:33
BELGIJA REKLA NE: Odbila da koristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini
03. 12. 2025. u 11:36
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)