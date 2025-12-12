PODRŽAVAMO ZAMRZAVANJE RUSKE IMOVINE BEZ OGRANIČENJA Tajani: "Italija ostaje posvećena pomoći Ukrajini"

ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da Italija podržava zamrzavanje ruske imovine na neograničen rok.

- Italija je za stabilizaciju situacije, pa ćemo glasati za zamrzavanje ruske imovine. Kasnije će se otvoriti politička debata u Evropskom savetu o tome kako će biti korišćeni ti fondovi - izjavio je on, komentarišući odluku Evropske unije da zamrzne rusku imovinu, prenosi Ansa.

Tajani je precizirao da Italija ima određene rezerve, ne toliko u vezi sa političkom odlukom, već u pogledu pravnog okvira za korišćenje zamrznute ruske imovine.

- Postoji mogućnost da se koriste drugi instrumenti za finansiranje Ukrajine, sa garancijama koje ne bi opteretile javni dug - dodao je.

Prema njegovim rečima, ključna tema je pravna, a konačnu odluku o korišćenju tih sredstava doneće Evropski savet.

- Italija ostaje posvećena pomoći Ukrajini - zaključio je Tajani.

Evropska unija je danas potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.

Savet Evropske unije je danas odlučio da, na privremenoj bazi, zabrani bilo kakav transfer sredstava ruske centralne banke, imobilisanih u EU, Rusiji, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.

Ova odluka je, kako se dodaje, doneta po hitnom postupku kako bi se ograničila šteta po ekonomiju Unije

(Tanjug)

