Ekonomija

PODRŽAVAMO ZAMRZAVANJE RUSKE IMOVINE BEZ OGRANIČENJA Tajani: "Italija ostaje posvećena pomoći Ukrajini"

P. Đurđević

12. 12. 2025. u 21:55

ITALIJANSKI ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da Italija podržava zamrzavanje ruske imovine na neograničen rok.

ПОДРЖАВАМО ЗАМРЗАВАЊЕ РУСКЕ ИМОВИНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА Тајани: Италија остаје посвећена помоћи Украјини

Foto: AP

- Italija je za stabilizaciju situacije, pa ćemo glasati za zamrzavanje ruske imovine. Kasnije će se otvoriti politička debata u Evropskom savetu o tome kako će biti korišćeni ti fondovi - izjavio je on, komentarišući odluku Evropske unije da zamrzne rusku imovinu, prenosi Ansa.

Tajani je precizirao da Italija ima određene rezerve, ne toliko u vezi sa političkom odlukom, već u pogledu pravnog okvira za korišćenje zamrznute ruske imovine.

- Postoji mogućnost da se koriste drugi instrumenti za finansiranje Ukrajine, sa garancijama koje ne bi opteretile javni dug - dodao je.

Prema njegovim rečima, ključna tema je pravna, a konačnu odluku o korišćenju tih sredstava doneće Evropski savet.

- Italija ostaje posvećena pomoći Ukrajini - zaključio je Tajani.

Evropska unija je danas potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije.

Savet Evropske unije je danas odlučio da, na privremenoj bazi, zabrani bilo kakav transfer sredstava ruske centralne banke, imobilisanih u EU, Rusiji, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Saveta EU.

Ova odluka je, kako se dodaje, doneta po hitnom postupku kako bi se ograničila šteta po ekonomiju Unije

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?