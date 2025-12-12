LASO SE VRATIO U EVROLIGU: Španac preuzeo dvostrukog prvaka Evrope

ŠPANSKI košarkaški trener Pablo Laso vratio se u Evroligu.

FOTO: M. Vukadinović

On je preuzeo Efes nakon što se turski klub rastao sa srpskim stručnjakom Igorom Kokoškovim.

Iako ga velikan iz Istanbula nije zvanično predstavio kao šefa stručnog štaba, ali potvrđeno je kroz dokumenta objavljena na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Turske.

Laso dolazi da podigne iz letargije dvostrukog prvaka Evrope koja u Evroligi posle 15 utakmica ima učinak 5-10 i nije u dobroj poziciji.

Ovaj 58-godišnjak iz Vitorije je kao trener osvojio dve Evrolige (2015. i 2018. godine) i spada u red najboljih stratega na Starom kontinentu.

Efes u narednom kolu, u sredu gostuje Žalgirisu i to će verovatno biti debi Španca na klupi kluba iz Istanbula.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

