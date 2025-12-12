LOŠE VESTI ZA SRBINA: Veljko Milosavljević mora na pauzu zbog povrede!
VELIKI peh zadesio je Veljka Milosavljevića. Mladi fudbaler Srbije moraće na pauzu zbog povrede kolena.
Ovu vest potvrdio je trener "trešnjica", Andoni Iraola, koji je istakao da je ovo veliki udarac za tim.
- Veljko je doživeo manju povredu kolena, to je veliki udarac za ceo tim. Imao je sreće da su prednji i medijalni ligament ostali netaknuti - rekao je Iraola.
Milosavljević je povredu zadobio uoči meča sa Čelsijem, a i dalje je neizvesno da li će biti podvrgnut operaciji, a čeka ga pauze od dva do tri meseca.
Talentovani defanzivac je minulog leta stigao u Bornmut i u Premijer ligi je do sad upisao pet nastupa.
