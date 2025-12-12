LOŠE VESTI ZA SRBINA: Veljko Milosavljević mora na pauzu zbog povrede!

VELIKI peh zadesio je Veljka Milosavljevića. Mladi fudbaler Srbije moraće na pauzu zbog povrede kolena.

FOTO: Profimedia

Ovu vest potvrdio je trener "trešnjica", Andoni Iraola, koji je istakao da je ovo veliki udarac za tim.

- Veljko je doživeo manju povredu kolena, to je veliki udarac za ceo tim. Imao je sreće da su prednji i medijalni ligament ostali netaknuti - rekao je Iraola.

Milosavljević je povredu zadobio uoči meča sa Čelsijem, a i dalje je neizvesno da li će biti podvrgnut operaciji, a čeka ga pauze od dva do tri meseca.

Talentovani defanzivac je minulog leta stigao u Bornmut i u Premijer ligi je do sad upisao pet nastupa.

