Fudbal

LOŠE VESTI ZA SRBINA: Veljko Milosavljević mora na pauzu zbog povrede!

Časlav Vuković

12. 12. 2025. u 21:02

VELIKI peh zadesio je Veljka Milosavljevića. Mladi fudbaler Srbije moraće na pauzu zbog povrede kolena.

ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА СРБИНА: Вељко Милосављевић мора на паузу због повреде!

FOTO: Profimedia

Ovu vest potvrdio je trener "trešnjica", Andoni Iraola, koji je istakao da je ovo veliki udarac za tim.

- Veljko je doživeo manju povredu kolena, to je veliki udarac za ceo tim. Imao je sreće da su prednji i medijalni ligament ostali netaknuti - rekao je Iraola.

Milosavljević je povredu zadobio uoči meča sa Čelsijem, a i dalje je neizvesno da li će biti podvrgnut operaciji, a čeka ga pauze od dva do tri meseca.

Talentovani defanzivac je minulog leta stigao u Bornmut i u Premijer ligi je do sad upisao pet nastupa.

