ČUKARIČKI DOVEO FUDBALERA PAOKA: Reprezentativac Estonije pojačao konkurenciju u napadu "brđana"
ESTONSKI fudbaler Karel Mustma stigao je u srpski fudbal pojačavši redove Čukaričkog.
Mustma igra na poziciji napadača, a u Čukarički je stigao na pozamicu iz drugog tima solunskog PAOK-a.
- Počeo sam da se bavim fudbalom u Estoniji, sa 16 godina sam se preselio u Portugal, gde sam bio u akademiji Benfike. Posle četiri godine u Lisabonu, prešao sam u PAOK, igrao sam za B tim, a sada dolazim na pozajmicu u Čukarički. Želja mi je da igram u superligaškom rangu, u prvom timu, a tu priliku ću dobiti u novom klubu - rekao je Mustma, preneo je zvanični sajt beogradskog kluba.
Estonac je istakao da su njegovi prvi utisci odlični, svi su vrlo ljubazni prema njemu, a posebno ističe da je klub odlično organizovan.
- Raspitao sam se dosta o Čukaričkom, ovo je klub koji često zna da pomrsi račune najjačim ekipama u Srbiji, uostalom i često je u vrhu tabele. Takođe, po transferima koje je ostvario, jasno mi je da mladi igrači dobijaju šansu i to je ono što me je i najviše privuklo. Sviđa mi se filozofija kluba, da imaju poverenja u mlade igrače - dodao je novi fudbaler Čukaričkog.
Mustma može da igra i kao desno krilo, a nastupao je i za sve nacionalne selekcije Estonije. Ima iskustvo igranja u mlađim selekcijama Estonije, ali i šest nastupa za A tim.
- Nadam se da će mi igre u Čukaričkom pomoći sa reprezentativnom karijerom - zaključio je Mustma.
Preporučujemo
Kakvo veče za legendu srpskog fudbala: upisao svoj 300. meč za Čukarički (VIDEO)
29. 08. 2026. u 21:24
KAKAV VIKEND ZA SRPSKE FUDBALERE: Igrali protiv Zvezde i u subotu i u nedelju
24. 08. 2026. u 15:28
ISTORIJA NA MARAKANI: Čukarički dobio najmlađeg debitanta u istoriji
24. 08. 2026. u 10:58
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena
JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.
30. 08. 2026. u 13:05
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)