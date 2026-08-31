Fudbal

ČUKARIČKI DOVEO FUDBALERA PAOKA: Reprezentativac Estonije pojačao konkurenciju u napadu "brđana"

Olja Mrkić

31. 08. 2026. u 14:30

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ESTONSKI fudbaler Karel Mustma stigao je u srpski fudbal pojačavši redove Čukaričkog.

ЧУКАРИЧКИ ДОВЕО ФУДБАЛЕРА ПАОКА: Репрезентативац Естоније појачао конкуренцију у нападу брђана

DOMENIC AQUILINA / imago sportfotodienst / Profimedia

Mustma igra na poziciji napadača, a u Čukarički je stigao na pozamicu iz drugog tima solunskog PAOK-a.

- Počeo sam da se bavim fudbalom u Estoniji, sa 16 godina sam se preselio u Portugal, gde sam bio u akademiji Benfike. Posle četiri godine u Lisabonu, prešao sam u PAOK, igrao sam za B tim, a sada dolazim na pozajmicu u Čukarički. Želja mi je da igram u superligaškom rangu, u prvom timu, a tu priliku ću dobiti u novom klubu - rekao je Mustma, preneo je zvanični sajt beogradskog kluba.

Estonac je istakao da su njegovi prvi utisci odlični, svi su vrlo ljubazni  prema njemu, a posebno ističe da je klub odlično organizovan.

- Raspitao sam se dosta o Čukaričkom, ovo je klub koji često zna da pomrsi račune najjačim ekipama u Srbiji, uostalom i često je u vrhu tabele. Takođe, po transferima koje je ostvario, jasno mi je da mladi igrači dobijaju šansu i to je ono što me je i najviše privuklo. Sviđa mi se filozofija kluba, da imaju poverenja u mlade igrače - dodao je novi fudbaler Čukaričkog.

Mustma može da igra i kao desno krilo, a nastupao je i za sve nacionalne selekcije Estonije. Ima iskustvo igranja u mlađim selekcijama Estonije, ali i šest nastupa za A tim.

- Nadam se da će mi igre u Čukaričkom pomoći sa reprezentativnom karijerom - zaključio je Mustma.

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