GODIŠNJICA POKRETA NESVRSTANIH Vučić obavio važne razgovore sa šefovima delegacija: Raduje me njihovo učešće na Ekspo 2027 (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas u Palati ''Srbija'' održao je niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: V. Novačić

Sastanak sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš uoči ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Sastanku prisustvuje ministar spoljnih poslova Marko Đurić.



Sastanak sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom uoči ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Predsednik se posle susreta oglasio na Instagramu.

- Sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevim razgovarao sam o daljem jačanju bilateralnih odnosa i novim mogućnostima za razvoj saradnje naših zemalja.

Moja prva zvanična poseta Uzbekistanu 2025. godine predstavlja istorijsku prekretnicu u našim bilateralnim odnosima, a sa velikom radošću očekujemo predsednika i prijatelja Šavkat Mirzijajev u Beogradu. Njegova poseta biće prilika da dodatno ojačamo saradnju, naročito u oblasti ekonomije i investicija, i stvorimo povoljne uslove za konkretne zajedničke projekte.

Otvaranje ambasade Srbije u Taškentu dodatno će približiti naše dve zemlje i doprineti snažnijim vezama u godinama pred nama. Zahvalni smo prijateljskom Uzbekistanu na podršci očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije i principijelnom stavu o pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Želimo da gradimo dugoročno i pouzdano partnerstvo zasnovano na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima.

Iskoristio sam priliku da prijateljskom narodu Uzbekistana čestitam predstojeći Dan nezavisnosti, uz najbolje želje za dalji napredak i prosperitet njihove zemlje - naveo je Vučić.

Sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi, uoči ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

- Važan susret sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi. Srbiju i Mozambik povezuju diplomatski odnosi duži od pola veka, ali je prijateljstvo naših naroda starije od zvanično uspostavljenih veza. Posebno cenimo nezavisnu politiku Mozambika, a na saradnju gledamo kao na jednu od najznačajnijih na afričkom kontinentu.

Veliki prostor vidimo u poljoprivredi i proizvodnji hrane, energetici, građevinarstvu, rudarstvu, informacionim tehnologijama i turizmu. Mozambik raspolaže velikim prirodnim i razvojnim potencijalima, dok Srbija može da ponudi znanje, tehnologiju i iskustvo svojih kompanija. Naš zajednički cilj su projekti, nova tržišta i nova radna mesta za građane. Želimo i snažnije povezivanje u obrazovanju, nauci i kulturi, kao i da više mladih iz Mozambika dobije priliku da studira i usavršava se u Srbiji.

Srbija želi da sa Mozambikom otvori novo poglavlje, utemeljeno na iskrenom prijateljstvu, ali okrenuto savremenom partnerstvu, konkretnim projektima i budućnosti naših naroda - naveo je predsednik.

Sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem uoči ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: V. Novačić

Posle sastanka se predsednik oglasio na Instagramu:

- Veoma dobar razgovor sa Huseinom Ali Mvinjijem. Srbija i Tanzanija baštine prijateljstvo utemeljeno na međusobnom poštovanju, borbi za slobodu i nezavisnost i saradnji u okviru Pokreta nesvrstanih, gde su naši narodi, uprkos velikoj geografskoj udaljenosti, bili bliski i iskreni saveznici.

Ponovnim otvaranjem Ambasade Srbije u Tanzaniji pokazali smo da želimo stalno prisustvo, redovan politički dijalog i snažnije povezivanje naših institucija, privrednika i ljudi.

Razgovarali smo o ulaganjima i saradnji u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, turizmu, plavoj ekonomiji, rudarstvu i infrastrukturi. Posebno veliki prostor vidimo u povezivanju tanzanijskih poljoprivrednika i proizvođača sa srpskim i regionalnim tržištem, kao i u primeni srpskog znanja i tehnologije u preradi hrane i stvaranju proizvoda veće vrednosti.

Zahvalio sam Tanzaniji na potvrđenom učešću na EKSPO 2027. To će biti izuzetna prilika da Tanzanija predstavi svoju bogatu kulturu, tradiciju, muziku, turističke potencijale i razvojne mogućnosti, ali i da dodatno približimo naše narode - naveo je predsednik.

Sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa potpredsednicom Ugande Džesikom Alupo, čime je započeo niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: V. Novačić

Sastanku je prisustvovao ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

- Odličan i sadržajan razgovor sa potpredsednicom Ugande Džesikom Rouz Epel Alupo o daljem unapređenju tradicionalno dobrih odnosa naših zemalja. Više od šest decenija povezuju nas diplomatski odnosi, međusobno poštovanje i privrženost načelima slobode, nezavisnosti i ravnopravnosti država i naroda. To dragoceno nasleđe je čvrst temelj modernog i sadržajnog partnerstva koje danas gradimo.

Poseta predsednika Musevenija Beogradu 2023. godine i otvaranje centra „Uganda Connect“, važnog mosta između naših privrednika, tržišta i građana, označili su početak nove etape u bilateralnim odnosima i dali snažan podsticaj našem tradicionalnom prijateljstvu i ekonomskoj saradnji. Nastavljamo da radimo na povećanju trgovinske razmene i investicija, kao i na realizaciji konkretnih projekata u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, infrastrukture, energetike, informacionih tehnologija, odbrane i obrazovanja.

Zahvalio sam Ugandi na doslednom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Posebno me raduje učešće Ugande na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, koja će pružiti dodatnu priliku za predstavljanje njenih privrednih, turističkih i kulturnih potencijala. Srbija u Ugandi vidi iskrenog prijatelja i pouzdanog partnera. Uveren da ćemo u godinama pred nama dodatno ojačati politički dijalog, ekonomske veze i kulturnu razmenu naših naroda - naveo je predsednik posle sastanka.

Foto: V. Novačić

Detaljan program pročitajte u nastavku vesti:

12.30 – Sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo

13.15 – Sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem

14.00 – Sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi

14.45 – Sastanak sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom

15.30 – Sastanak sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš.

Podsećamo, 65 godina posle istorijske konferencije nesvrstanih, Beograd ponovo postaje mesto velikih susreta, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić domaćin jednog od najupečatljivijih diplomatskih okupljanja u novijoj istoriji Srbije.

Postoje dani kada se značaj jedne države ne može pročitati iz geografskog atlasa. Tada nisu presudni ni kvadratni kilometri njene teritorije, ni broj stanovnika, ni veličina njene ekonomije. Postoji u diplomatiji jedna druga, mnogo starija mera, ko vam dolazi, ko prihvata vaš poziv, sa koliko prestonica možete da razgovarate i koliko različitih zastava možete da okupite za istim stolom. Po toj meri, Beograd će ovih dana biti mnogo veći nego što izgleda na karti Evrope.

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