UŽAS NA DERBIJU U SRPSKOM FUDBALU: Igrač hitno prevezen u bolnicu posle stravične povrede (VIDEO)
Sve se dešavalo u okviru PLS
Derbi šestog kola Prve lige Srbije između OFK Vršca i čačanskog Borca, koji je trebalo da bude praznik fudbala dve prvoplasirane ekipe, ostao je u senci jezive scene i teške povrede fudbalera gostujućeg tima Stefana Đurića.
Iako su Čačani slavili rezultatom 2:1 i preuzeli vrh tabele, niko u taboru gostiju nije mogao da se raduje nakon scena koje su se odigrale u samom finišu utakmice. Naime, u jednom duelu na polovini terena, Đurić se borio za loptu sa igračem domaćih Ezekijelom Atemom. Nakon snažnog kontakta, fudbaler Borca je izgubio ravnotežu i izuzetno nezgodno pao na travu, nakon čega su stadionom odjeknuli krici bolova.
Saigrači koji su se našli u neposrednoj blizini odmah su se uhvatili za glave, signalizirajući medicinskoj ekipi da hitno utrči na teren. Prema prvim informacijama, reč je o teškom prelomu ruke, a prizor je bio toliko uznemirujući da strelac pobedonosnog gola, Milan Jevtović, u jednom trenutku nije mogao ni da gleda u pravcu svog povređenog kolege.
Lekarski tim je ekspresno reagovao, pružio prvu pomoć na terenu, nakon čega je Đurić kolima hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu na dalju dijagnostiku i operativni zahvat.
Što se samog fudbala tiče, Vršac je vodio, Borac uspeo da izjednači, a maestralan pogodak Jevtovića doneo je tri boda Čačanima. Ipak, sve to je ostalo u drugom planu pred borbom za oporavak mladog fudbalera, čije su suze i bol ostavili u šoku sve prisutne na stadionu pod Kulom.
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