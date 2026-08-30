Tenis

Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena

В.М.

30. 08. 2026. u 13:05

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JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.

Федерер рекао ко му је фаворит за освајање УС Опена

Foto: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Kao i gotovo svi, Švajcarac tipuje na Novaka i Alkazara, zbog izostanka Sinera, mada deluje da favorizuje svetskog broja tri.

- Teško pitanje, zaista teško. Mislim, očigledno, izabrao bih Alkarasa i Novaka ako Siner nije ovde - započeo je Federer.

Po njemu dosta toga zavisi od forme tenisera, pre svega Alkazara koji brani titulu u Americi.

Mislim da zavisi, samo on zna koliko je trenirao. Da li je bio u stanju da da sve od sebe na treninzima? Koliko dugo? Da li je prošla nedelja? Da li je prošao mesec? I mislim da je to presudno. Ako je prošla samo nedelja, biće veoma teško. Ako je prošlo mesec dana, dajem mu dobru šansu da pronađe ritam. Treba da se pobrine da prođe, recimo, tri runde. Ne znam, ne znam kakav je bio njegov raspored treninga - jasan je bio Rodžer koji ipak favorizuje Španca.

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