Nova medalja za Srbiju: Zorana Arunović i Damir Miker osvojili bronzu na Mediteranskim igrama
REPREZENTATIVCI Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su ovog ponedeljka bronzanu medalju u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem na Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu.
Šampioni Olimpijskih igara iz Pariza 2024. godine su u finalu pogodili 410,8 krugova, ali to nije bilo dovoljno za najsjajnije odličje.
Zlatna medalja je pripala turskom paru Simal Jilmaz/Ismail Keleš (476,1 krug), dok su srebro osvojili njihovi sunarodnici Seval Ilajda Taran/Bugra Selimzade (471,9 krugova).
Arunović i Mikec su prethodno u kvalifikacijama pogodili 572 kruga i kao četvrti se plasirali u borbu za odličja. Srbiju su u ovoj disciplini predstavljali i Jovana Todorović i Uroš Gajić, koji su u kvalifikacijama pogodili 563 kruga i na kraju su zauzeli 11. poziciju.
Tim Srbije je u dosadašnjem delu Mediteranskih igara osvojio 29 medalja (pet zlatnih, osam srebrnih i 16 bronzanih).
Mediteranske igre traju do 3. septembra.
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