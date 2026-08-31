Novak Đoković eliminisan sa US opena!

SENZACIJA na US openu!

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Novak Đoković, doživeo je jedan od najtežih i najšokantnijih poraza u svojoj karijeri. U prvom kolu Otvorenog prvenstva SAD, 25-godišnji Argentinac Marijano Navone priredio je senzaciju planetarnih razmera, savladavši srpskog asa nakon četiri sata i 17 minuta iscrpljujuće borbe rezultatom 3:2 (7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1).

Ovo je prvi put u poslednjih 20 godina da je Đoković takmičenje na nekom grend slem turniru završio već u uvodnoj rundi. Poslednji put mu se to desilo sada već davne 2006. godine, na Australijan openu, kada ga je savladao Pol-Anri Matje. Na terenu stadiona "Artur Eš", publika je prisustvovala istorijskom momentu, ali i duelu u kojem su se Novaku, pored razigranog rivala, suprotstavili sopstveno telo i ozbiljni zdravstveni problemi.

Meč je počeo u potpunosti u znaku srpskog tenisera. Đoković je delovao sigurno, kontrolisao je poene sa osnovne linije i ekspresno stigao do prednosti od 3:0. Međutim, Navone, trenutno 60. teniser sveta, pokazao je karakterističan argentinski borbeni duh. Uspeo je da vrati brejk, stabilizuje svoj servis i uvede prvi set u taj-brejk. U odlučujućem gemu, Argentinac je bio hrabriji, manje je grešio i sa 7:5 u taj-brejku stigao do početnog vođstva u setovima.

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U drugom i trećem setu viđena je taktička rovovska borba. Iako je Đoković već tada počeo da pokazuje prve znake fizičkog umora, njegovo ogromno iskustvo prelomilo je ovaj deo meča. U drugom setu strpljivo je čekao svoju šansu i ključnim brejkom u 11. gemu uspeo da poravna na 1:1 (7:5).

Treći set doneo je najbolju igru srpskog asa. Nakon serije sigurnih servisa sa obe strane, Đoković pravi brejk za 5:4, a zatim koristi treću set loptu na svoj servis za preokret i vođstvo od 2:1 u setovima. U tim trenucima činilo se da je iskusni šampion slomio otpor mladog protivnika i da ide ka rutinskoj pobedi.

Početak četvrtog seta delovao je obećavajuće, pošto je Novak odmah oduzeo servis Navoneu za 2:1. Ipak, tada se dešava ključni preokret, ali na fizičkom planu. Đoković je naglo usporio, delovao iscrpljeno i u jednom trenutku je povraćao na samom terenu. Pored stomačnih tegoba, bilo je očigledno da ima velikih problema sa kretanjem usled povrede levog stopala.

Navone je brzo osetio slabost rivala. Argentinac je počeo da skraćuje lopte i šeta Novaka po osnovnom venčanju, vezao je pet gemova u nizu i sa ubedljivih 6:2 uveo meč u odlučujući, peti set.

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U odlučujućem setu na terenu je postojao samo jedan igrač. Đoković, potpuno ispražnjeneg energetskog rezervoara, pokušavao je da skrati poene i rizikuje, što je rezultiralo velikim brojem neiznuđenih grešaka. Navone je diktirao tempo, sa dva rana brejka poveo sa 5:0, da bi Novak uspeo samo da izbegne "nula" i upiše počasni gem pre nego što je Argentinac stavio tačku na ovaj epski duel sa 6:1.

Ovaj poraz će imati velike posledice po Đokovićev plasman na ATP listi, ali ono što više brine javnost jesu očigledni zdravstveni problemi sa kojima se suočio na samom početku turnira u Njujorku. S druge strane, Marijano Navone slavi pobedu karijere koja će zlatnim slovima ostati upisana u istoriji argentinskog tenisa.

