Navaro otvorio karte pred start sezone: "Zvezda mora da bude tim ratnika"

Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro održao je prvo zvanično obraćanje beogradskim medijima i već na startu pokazao da u novi izazov ulazi bez velikih obećanja, ali sa jasnom idejom kako želi da njegova ekipa izgleda.

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Crveno-beli trenutno rade u nekompletnom sastavu, pošto Navaro na raspolaganju nema šestoricu prvotimaca. Ipak, španski stručnjak ne želi da odsustvo igrača koristi kao opravdanje, već je fokusiran na ono što ekipa trenutno može da kontroliše.

- Nedostaje nam šest igrača, ali smo veoma zadovoljni energijom i koncentracijom onih koji su ovde. U ovoj fazi želimo da postavimo dobre temelje, usvojimo prave navike i izbegnemo povrede. Kada budemo kompletni, nastavićemo da gradimo ekipu kakvu želimo - rekao je Navaro.

Minutaža zavisi od intenziteta

Španski trener dotakao se i raspodele minutaže, naglašavajući da kod njega neće biti pravila prema kojem svi igrači moraju da dobijaju približno jednaku minutažu.

Najvažnije će biti koliko dugo pojedinac može da održava maksimalan intenzitet.

- Neko može da igra 25 minuta na najvišem nivou, dok drugi u određenom trenutku može da izdrži samo 12. Ako je najveća zvezda ekipe sposobna da pruži maksimum 12 minuta, igraće 12 minuta. Ne želimo da rizikujemo povrede zbog umora. Naš cilj je da na parketu imamo spremne igrače i da napravimo pravu timsku celinu - objasnio je trener Zvezde.

Navaro za sada ne želi da se bavi prognozama, trofejima i krajnjim ciljevima sezone. Umesto toga, koncentrisan je na svakodnevni rad.

- Ne gledam dalje od sutrašnjeg dana. Sada razmišljamo o sledećem treningu i utakmici. Još uvek tražimo igrače koji će biti pravi ratnici na terenu i od ove grupe napraviti takmičarski tim. Nije vreme za priču o pobedama i peharima, već za izgradnju nečeg većeg - poručio je Navaro.

Čeka ih brutalan ritam

Kao jedan od najvećih izazova španski stručnjak izdvojio je raspored. Zvezda će od 24. septembra do kraja godine odigrati čak 33 utakmice.

- Raspored je najveća razlika u odnosu na ono na šta sam navikao. U ACB ligi cela sezona ima 34 kola i traje devet meseci, a ovde ćemo gotovo isti broj utakmica odigrati za samo tri meseca. Zato moramo da budemo veoma pametni, koristimo ceo roster i kontrolišemo opterećenje igrača. Zdravlje će biti jedan od ključnih faktora - istakao je Navaro.

Na pitanje da li će Crvena zvezda dovoditi još igrača i da li je roster konačan, Navaro je uz osmeh prebacio odgovornost na klupsku upravu.

-To možete da pitate Miloša. Ja sam samo trener - kratko je poručio.

Kalinić donosi dragoceno iskustvo

Navaro je govorio i o ulozi Nikole Kalinića u stručnom štabu. Iako je ovo Kaliniću prvi trenerski angažman, španski trener smatra da njegovo dugogodišnje iskustvo sa parketa može biti veoma značajno.

-Ne može da donese trenersko iskustvo jer mu je ovo prvi takav posao, ali donosi nešto veoma važno – perspektivu igrača koji je do skoro bio na terenu. Njegove informacije i povratne reakcije veoma su korisne dok pokušavamo da sprovedemo naše ideje - rekao je Navaro.

Beograd ga je već osvojio

Za kraj, novi trener Zvezde govorio je i o prvim danima u Beogradu. Posebno mu je pažnju privukla velika prepoznatljivost kluba i interesovanje navijača.

-Nije lako šetati ulicama Beograda, a da vas neko ne prepozna. Grad je sjajan, lep, prijatan i pun istorije. Na svakom koraku osećaju se strast i ogromna ljubav prema klubu i timu. Navijači su definitivno jedan od najvažnijih temelja koje ova organizacija ima - zaključio je Navaro.