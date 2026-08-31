BRAVO ALEKSANDRA! Srpkinja u finalu Mediteranskih igara

SRBIJA je drugog takmičarskog dana Mediteranskih igara u atletici imala dva predstavnika u trci na 400 metara – Aleksandra Pešić koja se plasirala u finale i Boško Kijanović koji je ostao bez daljeg plasman

Michal Laudy / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandra Pešić je zauzela četvrto mesto u prvoj kvalifikacionoj grupi vremenom 53,12 sekundi, ali je kao jedna od dve najbrže takmičarke van direktnih mesta obezbedila plasman u finale.

Najbrža je bila Huda Nuiri iz Maroka (51,81), druga je bila Italijanka Alis Mandžone (52,06), a treća Ana Prijeto Benites iz Španije.

Finalna trka na programu je sutra od 19.30 časova, a Pešićeva će se boriti za mesto na pobedničkom postolju.

Srpkinja je uspela ove godine više puta da poboljša lični rekord i prvi put probije granicu od 53 sekunde, a na najvažnijem takmičenju ove sezone – Evropskom prvenstvu, štopericu je zaustavila na 52,55 sekundi.

Boško Kijanović bez finala

Srpski reprezentativac Boško Kijanović nastupio je u trećoj kvalifikacionoj grupi u kojoj je zauzeo četvrto mesto (46,75), ali to nije bilo dovoljno za plasman u finale.

Prvo mesto osvojio je Omar Markes El Hatib iz Portugalije (45,45), drugi je bio Marokanac Rašid Mhamdi (45,89), dok je treće mesto zauzeo Kubilaj Endžu iz Turske (45,91).

Kijanović, koji se ove godine intenzivnije posvetio trkama na 100 metara, odlučio je da u Tarantu ipak učestvuje u svojoj primarnoj disciplini.

Milica Emini sedma u finalu na 100 metara s preponama

Reprezentativka Srbije Milica Emini zauzela je sedmo mesto (13,49) u finalu discipline 100 metara s preponama.

Zlato je osvojila Italijanka Čeleste Polconeti (12,75), srebro sunarodnica Elena Kararo (12.79), a bronzom se okitila Francuskinja Saša Alesandrini (12,94).