"Bila je to odluka koja je bolela!" Lionel Mesi se oglasio emotivnom porukom

FUDBALSKI svet je primio vest da je Lionel Mesi završio reprezentazivnu karijeru.

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

On se oglasio saopštenjem, u kom je pisao o ovoj odluci koja nije bila laka.

- Posle ovoliko vremena koje je prošlo od finala, nakon što sam mnogo razmišljao o svemu, želim da saopštim svima da se povlačim iz reprezentacije... Bila je to odluka koja je bolela i koja boli u duši, ali razumem da je došao trenutak za to. Kunem vam se da sam uvek davao sve od sebe, ne samo tokom poslednjih nekoliko godina kada se sve osvojilo, već i ranije. Uvek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres, da vam pružim radost i da učinim da budete ponosni što ste Argentinci kroz fudbal.

Ostalo je još malo i neke se etape polako zatvaraju, a ovo je jedna od onih koje me mnogo bole. Volim, voleo sam i zauvek ću voleti da budem deo reprezentacije. Ispraznio sam se, više nemam šta da dam. A osim toga, iza mene dolaze neki zaista sjajni momci koji zaslužuju da budu ovde. Hvala vam za svu ljubav i podršku tokom ovih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas čujem iznutra, sa terena.

Sada ću biti još jedan od vas, navijaću i podržavati vas uvek spolja - i u dobrim i u lošim vremenima, a posebno tada. Hvala mojoj porodici što je uvek bila uz mene, što me je pratila na ovom predivnom, ali teškom putovanju. Hvala svakom treneru, saigraču i funkcioneru sa kojim mi se pružila prilika da delim ovaj put. Sa sobom nosim uspomene i trenutke koje nikada neću zaboraviti.

Odlazim miran i ponosan jer sam vam, zajedno sa svojim saigračima, poklonio trenutke o kojima smo sanjali. Bila je ludost doživeti sve to zajedno sa vama. Volim vas! Hvala Bogu što me je učinio Argentincem. Napred, Argentina! Ove reči sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, posle svega što se dogodilo sa mojim ocem, još sam uvereniji u svoju odluku - istakao je Mesi.

Podsetimo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena je sa Argentinom osvojio Svetsko prvenstvo 2022. godine.

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