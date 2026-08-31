Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila bronzanu medalju
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Tarantu, pošto je u meču za treće mesto savladala selekciju Grčke rezultatom 3:2, po setovima 22:25, 25:16, 25:20, 18:25, 15:7.
U izuzetno uzbudljivom i napetom susretu koji je trajao pet setova, izabranice selektorke Marijane Boričić pokazale su karakter kada je bilo najpotrebnije. Nakon velike borbe i izjednačene igre tokom prva četiri seta, srpske odbojkašice su potpuno dominirale u odlučujućem taj-brejku, prepustivši rivalkama samo sedam poena.
Najefikasnija u redovima Srbije bila je tamnoputa Nataša Čikuc-Dins koja je zabeležila 20 poena i bila nezaustavljiva na mreži. Sjajnu podršku imala je u Mini Mijatović koja je meč završila sa 18 osvojenih poena. U grčkom taboru najbolji učinak imala je Feroniki Marianti Zoga sa 24 poena.
Zlatnu medalju na ženskom odbojkaškom turniru osvojila je reprezentacija Turske, koja je u velikom finalu maksimalnim rezultatom 3:0 nadigrala Italiju. Kada je reč o muškoj konkurenciji, šampionski pehar podigla je selekcija Francuske, srebro je pripalo Grčkoj, dok se bronzanim odličjem okitila Italija.
Ko je Nataša Čikuc-Dins?
Nataša Čikuc-Dins je jedna od najperspektivnijih mladih odbojkašica Srbije koja igra na poziciji srednjeg blokera.
Rođena je 8. marta 2003. godine u Londonu. Njen otac je iz Londona, dok joj je majka Ivana (ujedno i odbojkaški trener) iz Sremske Mitrovice. Iako je rođena u Engleskoj, Nataša se sa porodicom preselila u Srbiju još kao beba (sa 8 meseci) i odrasla je u Obrenovcu.
Nataša ima sestru bliznakinju Nađu Čikuc-Dins. Obe su zajedno prošle kroz sve mlađe kategorije i godinama uspešno igrale za isti klub. Zanimljivo je da je Nađa odabrala poziciju libera, dok je Nataša bloker. Takođe, njih dve su bile i uspešan par u odbojci na pesku.
Nataša je ponikla i afirmisala se u obrenovačkom TENT-u, gde je provela pet sezona i izrasla u lidera tima. Sa TENT-om je osvojila titulu šampiona Srbije, Kup i Superkup, i igrala CEV Ligu šampiona.
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