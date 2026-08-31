MIRNA NOĆ U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Stanje na požarištima stabilnije
POŽAR na Stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, saopšteno je danas iz lokalne vatrogasne službe.
Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Kako prenosi RTS ekipe vatrogasaca, radnici "Srbijašuma" i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na Stolovima.
Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema ni većih ni novih žarišta. Košava i dalje duva, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče, a temperatura je u toku celog proteklog dana bila ispod 30 stepeni Celzijusa.
Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata, ali vatrogasne ekipe su na oprezu.
U Lukovu kod Vranja situacija je bolja, ali požari i dalje nisu lokalizovani, a van kontrole je još požar u sjeničkom kraju, u okolini sela Kozik.
Ruski protivpožarni avion iljušin juče je izvršio ukupno pet naleta radi gašenja požarišta u Srbiji.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je meteorološko upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu i sušu, ekstremne uslove koji mogu da iniciraju požare na otvorenom.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE BELE CRKVE: Požar još aktivan, situacija mirna i stabilna
28. 08. 2026. u 22:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)