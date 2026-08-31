MIRNA NOĆ U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Stanje na požarištima stabilnije

POŽAR na Stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, saopšteno je danas iz lokalne vatrogasne službe.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE/ BOJAN VELOAN

Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Kako prenosi RTS ekipe vatrogasaca, radnici "Srbijašuma" i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na Stolovima.

Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema ni većih ni novih žarišta. Košava i dalje duva, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče, a temperatura je u toku celog proteklog dana bila ispod 30 stepeni Celzijusa.

Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata, ali vatrogasne ekipe su na oprezu.

U Lukovu kod Vranja situacija je bolja, ali požari i dalje nisu lokalizovani, a van kontrole je još požar u sjeničkom kraju, u okolini sela Kozik.

Ruski protivpožarni avion iljušin juče je izvršio ukupno pet naleta radi gašenja požarišta u Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je meteorološko upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu i sušu, ekstremne uslove koji mogu da iniciraju požare na otvorenom.

(Tanjug)