MASK OTKAČIO ZELENSKOG: Ne dozvoljava korišćenja Starlinka za ukrajinske napade na Rusiju

VLASNIK kompanije Spejseks (SpaceX) Ilon Mask i dalje se protivi tome da Ukrajina koristi satelitsku mrežu Starlink za izvođenje napada na ciljeve duboko na teritoriji Rusije uprkos nedavnim medijskim izveštajima da je promenio stav, objavio je danas Kijev indipendent.

Foto: AI Grok

Prema tim izvorima, Mask ne smatra da bi omogućavanje Ukrajini da koristi Starlink za operacije unutar Rusije doprinelo okončanju rata.

List navodi da je Fajnenšel tajms objavio da je Mask otvoren za mogućnost da Ukrajina koristi dronove opremljene Starlinkom za napade na ciljeve u Rusiji, ali da bi konačna odluka bila politička i zahtevala odobrenje Bele kuće.

Međutim, izvori Kijev indipendenta tvrde da Mask nije promenio svoj stav i da se i dalje protivi korišćenju Starlinka za takve operacije.

Ukrajina se u velikoj meri oslanja na Starlink za komunikaciju i upravljanje bespilotnim sistemima tokom rata sa Rusijom.

Satelitska mreža kompanije Spejseks omogućila je ukrajinskim snagama pouzdanu komunikaciju u uslovima napada na telekomunikacionu infrastrukturu.

Prema navodima izvora, ukrajinska strana nastoji da dobije mogućnost korišćenja Starlinka za operacije protiv ruskih ciljeva, uključujući napade dronovima na većoj udaljenosti od ukrajinske teritorije.

Mask je i ranije ograničavao korišćenje Starlinka za određene vojne operacije Ukrajine, navodeći zabrinutost zbog mogućnosti eskalacije sukoba.

Tanjug

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