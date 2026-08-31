CEO REGION ZATEČEN! Evo šta je Tijana Bošković uradila Hrvatici nakon meča (VIDEO)

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva pobedom nad Hrvatskom sa 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:12), ali će ovaj balkanski derbi u Brnu ostati upamćen po neverovatnom izlivu emocija i poštovanja između dve najveće zvezde na terenu — Tijane Bošković i Samante Fabris.

Foto: Printskrin

Dok su se na parketu vodile žestoke bitke u kojima su obe predvodile svoje timove sa po 18, odnosno 15 poena, završetak meča doneo je scenu za istoriju.

Samanta Fabris, dugogodišnji lider i kapiten hrvatske reprezentacije, odigrala je svoj poslednji meč u nacionalnom dresu.

Ono što nije očekivala jeste da će najlepše priznanje za bogatu reprezentativnu karijeru dobiti upravo od najbolje odbojkašice sveta.

Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, dok su naše devojke slavile plasman među osam najboljih, Tijana Bošković je u izjavi pred kamerama zaustavila priču o taktici i narednim rivalima kako bi svu pažnju usmerila na svoju veliku rivalku.



- Stvarno želim da iskoristim ovu priliku i kažem jedno veliko bravo Samanti Fabris. Čula sam da joj je ovo poslednja utakmica u reprezentaciji. Svaka čast za sve što je uradila, ovo joj je peto Evropsko prvenstvo i zaista kapa dole — poručila je srpska korektorka.

Čuvši ove reči od Tijane, Fabris nije mogla da zadrži suze. U suzama je dotrčala do naše šampionke i snažno je zagrlila ispred kamera. Boškovićeva je odreagovala onako kako samo veliki ljudi umeju — potpuno spontano, uz osmeh i iskren zagrljaj, uzviknula je: "Jao, dođi ’vamo!"

Ovaj dirljiv momenat u sekundi je zapalio društvene mreže i sportske portale širom bivše Jugoslavije, pokazujući da pravo sportsko prijateljstvo i uzajamno poštovanje nemaju granice.

Pre nego što su emocije preplavile dvoranu u Češkoj, dve odbojkašice su vodile veliku borbu. Hrvatska je ušla hrabro u meč, a Fabris je u prvom setu vukla svoj tim do iznenađujućeg vođstva (25:19), koristeći nešto sporiji start srpske ekipe.

Ipak, kada je Srbija ubacila u veću brzinu, Tijana Bošković je postala nezaustavljiva na mreži. Naša korektorka je meč završila sa 18 poena (isto koliko je upisala i sjajna Aleksandra Uzelac), dok je Fabris dala sve od sebe da zadrži Hrvatsku u igri, brojeći do 15 poena. Na kraju, presudio je veći kvalitet i duža klupa Srbije, koja je u četvrtom setu bukvalno počistila rivalke sa 25:12.

Dok Samanta Fabris odlazi u reprezentativnu penziju, Tijanu Bošković i "plave gracije" već za dva dana očekuje četvrtfinalni okršaj protiv Grčke. Naša najbolja igračica poručuje da opuštanja nema:



- Ponosna sam na tim, ali znam da možemo puno bolje nego u ovom meču. Protiv Grčke moramo da podignemo nivo igre od samog početka — zaključila je Boškovićeva.