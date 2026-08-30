Politika

„PRIPREMAJTE SE ZA POVRATAK U SVOJU ZEMLJU“: Predsednik Vučić otvorio Dunavski koridor i pozvao dijasporu kući

V.N.

30. 08. 2026. u 11:04 >> 11:08

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

„ПРИПРЕМАЈТЕ СЕ ЗА ПОВРАТАК У СВОЈУ ЗЕМЉУ“: Председник Вучић отворио Дунавски коридор и позвао дијаспору кући

Foto: Printskrin/Novosti

 - Osvrnite se braćo i sestre na to kojom brzinom se Srbija gradi i pripremajte se za povratak u svoju zemlju, mi ćemo vam omogućiti, dati i pomoći sve što vam je potrebno da se ovde ponovo skućite i da ovde živite svoju budućnost sa svojom decom. Samo želim da vam kažem dobro došli i pogledajte kako Srbija svakog dana sve bolje izgleda - rekao je predsednik. 

- Ovo je pobeda naše zajedničke volje i nepokolepljivosti u napredak Srbije. Naša Srbija ne poznaje prepreke kada gradi svoju budućnost - dodao je predsednik Vučić.

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